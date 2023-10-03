食藥署查豬肉標示違規！志明牛肉拉麵店也入列 用台豬卻沒標挨罰
衛福部食藥署今（3）日晚間公布豬肉產地標示加強查核結果，截至112年9月底，計有9件標示不符規定，其中8件為應標示而未標示，1件則是標示不實。針對標示不實的品項違規樣態，食藥署副署長林金富指出，違規的火鍋肉片使用的豬肉應為「美國、加拿大」產，但標示僅有「加拿大」，因此違規。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，112年統計至9月底止共完成查核豬肉及豬可食部位原料標示3.7萬餘件次，共查獲標示不符規定9件，其中8件皆為應標示豬肉原料原產地惟未標示，餘1件為標示不實；完成處辦7件共裁處21萬9000元，還有2件處辦中。
針對該件標示不實的豬肉產品，林金富指出，署方於9月27日會同桃園市政府衛生局查獲「新興冷凍食品有限公司」購入「美國冷凍豬前腿肉」製成「豬火鍋肉片」（重組肉），或與「加拿大豬前腿肉」混製成「豬火鍋肉片」（重組肉），但包裝僅標示產地為「加拿大」，因此涉標示不實。
林金富說明，衛生局已命業者下架回收112年8月20日前製造之火鍋肉片，並責令業者112年10月2日前改正違規食品原產地標示才可販售，並依食品安全衛生管理法相關規定移請檢調偵辦；另查該業者紙本交貨資料與電子申報交貨不符，後續由衛生局依法處辦。
此外，針對應標示而未標示豬肉產地的相關業者，其豬肉產地都是台灣產，其中也包括志明牛肉拉麵等知名業者，多依法處3萬元罰鍰，但大眼蝦-江記華隆聯名肉鬆蝦餅開罰3.9萬、三豐食品廠的五香豬肉乾仍在處辦中。