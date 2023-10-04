文大深夜「改遠距上課」！挨酸：台北放什麼假 學生揭暴雨畫面
第14號中度颱風小犬（國際名：Koinu）來勢洶洶，北台灣雖然沒有被列入陸警範圍內，但因為受到小犬颱風外圍環流的影響，3日就已經開始降下明顯雨勢，其他地區則是今（4）日中午過後雨勢開始會增強，還有部分鄉鎮、縣市今天停班課。其中文化大學也在深夜宣布今天採取「遠距離教學」，結果挨批「台北放什麼假」，就有文大學生發出山上已經暴雨的畫面，而許多文大校友回憶「每次颱風陽明山都超可怕的」。
記者張嘉哲/綜合報導
文化大學在3日發出公告表示「因應小犬颱風接近台灣，3日17時起華岡氣象站風速監測顯示平均風達5-6級、陣風7-8級。4日白天由於颱風接近的影響，本校風速也會持續增強， 4日白天預估平均風速可達6級或更強，陣風也有機會達8-9級。」
「目前台北市雖未達停班停課標準，考量本校校本部位處山區，風雨較市區強勁，3日晚間9點召開颱風應變小組會議，會中決議，依去年重大議題投票結果，為顧及學生安全，4日本校校本部各課程改以遠距線上上課方式進行，授課老師則視個別情況，自行決定在家授課或到校授課」。
消息曝光後，不少網友及文大學生紛紛大讚「學校決定算是快狠準了」、「重視學生安全，這個學校真的讚」、「文化什麼大風大浪沒見過，但颱風來真的要放假也是真的」、「冬天的時候有時候就風強到可以自主停課，何況是颱風，學校決定很讚」；不過也有被人質疑「台北學校放什麼假，就你們最特別」。
不過文大大傳系教授王毓莉也在臉書上分享公告，並且貼出大傳系學生拍攝位在文大鳥牌附近的街景，發現山上在3日晚間已經是強風豪大雨等級，不少校友也出面表示「看了居然有一點點想念仇人坡的風雨」、「想起陽明山的強風雨大....真是懷念啊」，而文大教授王毓莉也笑稱「住宿新生認真體驗中！搶糧大作戰」。