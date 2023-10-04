日本人不去九份了！房市達人揭「國旅賺錢手法」：輪迴的國際詐騙

三仙台「鏡頭君」用生命直播爆紅　再戰小犬颱風！角錐情侶也備戰

▲三仙台「鏡頭君」上月初迎戰海葵颱風14級強風，用生命直播爆紅，今再戰小犬颱風。（圖／【Nga'ayho】你好，東海岸臉書）
▲三仙台「鏡頭君」上月初迎戰海葵颱風14級強風，用生命直播爆紅，今再戰小犬颱風。（圖／【Nga'ayho】你好，東海岸臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

第14號中度颱風小犬（國際命名：Koinu）暴風圈今早觸陸，陸警範圍擴大，目前全台一共有15個縣市在警戒範圍內。台東三仙台的即時影像系統，上月初直播海葵颱風襲台「用生命直播」，吸引超過萬人觀看，被封「鏡頭君」，上回雖不敵海葵斷電「陣亡」，但如今已修繕換新，三仙台鏡頭君滿血回歸，再戰小犬颱風，不少網友湧入看直播，為鏡頭君加油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
9月3日，中颱海葵（Haikui）成為睽違1472天來首個登陸台灣的颱風，位於台東成功鎮東北方的三仙台當時首當其衝，東部海岸國家風景區管理處開設「海景第一排」直播，上萬網友朝聖三仙台面對海葵侵襲的即時影像，雖然鏡頭君最後因海葵的強勁風雨而斷線維修，但上萬網友已見證三仙台鏡頭君力抗海葵14級強風的堅毅孤勇。

▲台東「角錐情侶」也已進入備戰狀態。（圖／【Nga'ayho】你好，東海岸臉書）
▲台東「角錐情侶」也已進入備戰狀態。（圖／【Nga'ayho】你好，東海岸臉書）
此次，小犬颱風來勢洶洶，臉書「【Nga'ayho】你好，東海岸」粉專發文，「用生命直播的鏡頭君們已進入備戰狀態，執行勤務中（抖）」，也曝光台東「角錐情侶」的備戰畫面。

不少網友湧進東海岸即時影像YouTube頻道為三仙台鏡頭君加油，留言「撐住阿！​你可是我們在颱風天的樂趣之一了」、「鏡頭君經過海葵洗禮，應該是更堅韌了」、「​這次你一定要撐住阿」。

目前東海岸海風、海浪漸大，估將有12至14級強陣風，沿海皆可能有6米以上長浪發生，提醒民眾勿靠近岸邊，以免發生危險。


更多「小犬颱風動態」相關新聞。

不斷更新／小犬颱風8:00觸陸！新竹以南陸上警戒　降雨巔峰期來了

小犬颱風暴風圈觸陸了！最新5大重點一次看　明可能停班課地區曝

小犬颱風「要進家門了」！劇烈降雨36小時　最新警戒區域再擴大

小犬颱風「二度開眼」襲台！今明全台風雨最大　東半部大豪雨來襲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞