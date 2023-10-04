三仙台「鏡頭君」用生命直播爆紅 再戰小犬颱風！角錐情侶也備戰
第14號中度颱風小犬（國際命名：Koinu）暴風圈今早觸陸，陸警範圍擴大，目前全台一共有15個縣市在警戒範圍內。台東三仙台的即時影像系統，上月初直播海葵颱風襲台「用生命直播」，吸引超過萬人觀看，被封「鏡頭君」，上回雖不敵海葵斷電「陣亡」，但如今已修繕換新，三仙台鏡頭君滿血回歸，再戰小犬颱風，不少網友湧入看直播，為鏡頭君加油。
記者徐銘穗/綜合報導
9月3日，中颱海葵（Haikui）成為睽違1472天來首個登陸台灣的颱風，位於台東成功鎮東北方的三仙台當時首當其衝，東部海岸國家風景區管理處開設「海景第一排」直播，上萬網友朝聖三仙台面對海葵侵襲的即時影像，雖然鏡頭君最後因海葵的強勁風雨而斷線維修，但上萬網友已見證三仙台鏡頭君力抗海葵14級強風的堅毅孤勇。
此次，小犬颱風來勢洶洶，臉書「【Nga'ayho】你好，東海岸」粉專發文，「用生命直播的鏡頭君們已進入備戰狀態，執行勤務中（抖）」，也曝光台東「角錐情侶」的備戰畫面。
不少網友湧進東海岸即時影像YouTube頻道為三仙台鏡頭君加油，留言「撐住阿！你可是我們在颱風天的樂趣之一了」、「鏡頭君經過海葵洗禮，應該是更堅韌了」、「這次你一定要撐住阿」。
目前東海岸海風、海浪漸大，估將有12至14級強陣風，沿海皆可能有6米以上長浪發生，提醒民眾勿靠近岸邊，以免發生危險。