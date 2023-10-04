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不斷更新／小犬颱風將登陸！5日停班停課最新　各縣市宣布懶人包

▲小犬颱風（國際命名：KOINU）的暴風圈，已經在今（4）日上午8時碰觸台灣東半部，預計將在今日深夜或明（5）日清晨中心有機會登陸台東南部至恆春一帶。（圖／中央氣象署）
▲小犬颱風（國際命名：KOINU）的暴風圈，已經在今（4）日上午8時碰觸台灣東半部，預計將在今日深夜或明（5）日清晨中心有機會登陸台東南部至恆春一帶。（圖／中央氣象署）

記者潘毅/綜合報導

（更新時間11:00）小犬颱風（國際命名：KOINU）的暴風圈，已經在今（4）日上午8時碰觸台灣東半部，預計將在今日深夜或明（5）日清晨中心有機會登陸台東南部至恆春一帶。預料今晚雨勢將會越來越劇烈，今（4）日已有澎湖縣、蘭嶼、綠島；（下午起）台東縣；（晚上6時起）嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣等縣市停班停課。（10月4日停班停課一覽）

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對於民眾而言，最重要的就是「明天是否將放颱風假？」《 NOWnews今日新聞》也將整理10月5日（週四）全台各縣市停班停課最新通知一次看。

🟡10月5日（週四）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
基隆市：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布

📍中部地區
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布

📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布

📍東部地區 
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布

📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡最新颱風動態（更新時間10/4 10:15）
小犬颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹以南及恆春半島構成威脅。

▲小犬颱風今（4日）10時的中心位置在北緯 22.1 度，東經 123.4 度，即在鵝鑾鼻的東方約 260 公里之海面上。（圖／中央氣象署）
▲小犬颱風今（4日）10時的中心位置在北緯 22.1 度，東經 123.4 度，即在鵝鑾鼻的東方約 260 公里之海面上。（圖／中央氣象署）
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。


🟡10月5日防颱分區重點

▲小犬颱風影響時序一次看，今明兩天風雨最強，直到週五（6）日才會趨緩。（圖/中央氣象署）
▲小犬颱風影響時序一次看，今明兩天風雨最強，直到週五（6）日才會趨緩。（圖/中央氣象署）

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