不斷更新／小犬颱風將登陸！5日停班停課最新　各縣市宣布懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡10月5日（週四）各縣市停班停課狀況：
📍北部地區
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
基隆市：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布
📍中部地區
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風動態（更新時間10/4 10:15）
小犬颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹以南及恆春半島構成威脅。
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
🟡10月5日防颱分區重點
更多「小犬颱風動態」相關新聞。