小犬颱風睽違16年登陸十月颱 一圖看各地風雨影響時程
第14號中度颱風小犬（國際命名：Koinu）暴風圈已觸陸，有機會成為睽違16年來登陸的十月颱，而隨著小犬颱風中心愈來愈接近台灣，各地風雨已逐漸增強，宜蘭在今日上午已經降下91毫米雨量，綠島蘭嶼更觀測到10至11級的最大陣風。
記者徐銘穗/綜合報導
天氣風險公司提醒，今天開始東半部地區降雨會明顯增多，非必要勿前往山區或溪谷活動。各地都要留意強風影響，特別是在沿海及空曠地區，外出留意可能有掉落物影響交通安全。整理即起各地風雨影響時程如下，請民眾注意颱風所帶來的影響。
🔴周四
白天期間颱風中心可能登陸或掠過 #恆春半島。下半天就會進入台灣海峽南部繼續西行，東半部地區持續有大量降雨，登陸點附近的南台東、恆春半島務必做好防颱準備，高屏地區到台南降雨也會明顯增多，其他地區仍要持續留意強風影響。
🔴周五
颱風中心在台灣海峽南部持續向西遠離台灣，北部、東半部地區風雨逐漸緩和，西半部風勢也有減緩趨勢，但中南部地區仍有局部間歇陣雨。順利的話陸上颱風警報在上半天就有機會解除。
🔴周六
颱風持續往西至西南方向移動接近廣東沿岸，對台灣的影響逐漸趨緩，上半天海上颱風警報也可望解除。