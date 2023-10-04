屏東目睹分隔島「合法停車」！蔡阿嘎愣：我鄉巴佬 在地人喊正常
台灣每個市區內的停車格都是如數家珍，各縣市政府也都祭出奇招來解決車格荒。昨（3）日百萬YouTuber蔡阿嘎就分享在屏東縣目睹的停車奇景，當地市區分隔島竟然能「合法停車」，畫面也引來大批在地人笑著喊：很正常，都習慣了！
記者潘毅/綜合報導
蔡阿嘎昨（3）日晚間在臉書上發出圖文提問「大馬路上的分隔島，竟然有停車格可以停車？這是屏東市獨有的特產嗎？我好鄉巴佬」，而仔細一看，蔡阿嘎位處的地點在屏東市區的中正路、林森路交會處，路中央的分隔島卻只有一小段，之後就空空了下來，也被直接劃設成停車格。
不少屏東在地人看完蔡阿嘎的疑問後，紛紛回應「在屏東很正常」、「對喔！屏東特色」、「屏東特產，屏東人表示習以為常，很讚的設計」、「屏東人路過，外地人真的會覺得很神奇」、「屏東市中正路上的特色，分隔島的停車位可是一位難求」、「屏東特色，而且車位超級大都不怕被A到」。
不過也有外地網友提出擔憂「這樣進出會不會被直行車撞到阿？」隨後也有屏東人回應：「屏東車少呀，都會等你停進去一半」。其實屏東的中正路上的「分隔島停車格」，早在十幾年前就已經出現，當時是為了因應周邊商圈停車格數量不足，而執行的解決方法。