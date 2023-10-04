軍事考察當旅遊團猛打卡？陳以信再批王定宇洩密：最高關七年
國民黨立委今（4）日再批民進黨立委王定宇是洩密慣犯，在國外考察時打卡，言行可能違反國家機密保護法，相關單位應該主動調查，若違反《國家機密保護法》，最高可處七年徒刑。
記者呂炯昌／台北報導
針對今日媒體報導，立委陳以信批評民進黨立委王定宇洩密慣犯，連在國外軍事機密考察都透過個人臉書對外公布，王定宇回應亂講並說不是機密考察。陳以信反批難道王定宇自承當時臉書公開說謊？他痛批王定宇洩漏赴法軍事機密考察資訊，對台法互信關係造成負面衝擊，犧牲國家利益成就個人聲量，不僅可能違反《國家機密保護法》，更沒有資格當立委審查國安國防機密。
陳以信舉出立法院外交及國防委員會第九屆第五會期的考察紀錄，表示該次赴法機密考察是刻意迴避寫在公開紀錄之上，顯示該次行程機密等級更高，並且涉及台法雙方軍事互信關係。但王定宇卻把整趟考察當時自己國外旅遊團，不斷打卡暴露該團在法國行蹤，甚至主動洩露考察地點是法國東部軍事基地，另台法雙方安排人員相當傻眼。
陳以信指出，事實上法國東部只有一個空軍基地，而台法軍事合作最主要是幻象戰機，王定宇此言等於將所有機密行程與目的完全透露。陳以信強調，王定宇當時言行可能違反《國家機密保護法》，不只證明王定宇不適任立委，不該任他經手國安國防機密，如果違法現在還在追訴期間相關單位應該主動展開調查。
陳以信指出，《國家機密保護法》第32條條文：「洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑」。