查獲150噸美豬佯裝加、英豬肉　桃衛生局移請檢調偵辦

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另外，衛生局也查獲瑞騰國際於今年7月7日、9月22日進貨「美國冷凍豬梅花肉」共計4萬7000餘公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲，共計出貨2萬6965公斤，業者坦承將豬肉片外包裝標示原產地改為「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地則寫成「英國」。
衛生局表示，新興冷凍屬食安法第9條規定的公告業別，依規定須每月10日前，至食藥署食品追溯追蹤系統完成進銷貨資料申報，但經查業者申報資料中均未申報進貨美國豬肉，且交貨申報「前腿肉捲」淨重10萬4877公斤，與實際銷售10萬951公斤不符，已違反食安法第9條第4項規定，將依同法第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地，並保存肉品來源佐證資料備查，若查獲假冒產地標示將移送地檢署偵辦，如有誇張或易生誤解情形，將依違反食安法處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。
另外也提醒經中央主管機關公告類別與規模的食品業者，應依其產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向追溯或追蹤系統，並以電子方式申報，若登錄、建立或申報資料不實，將依法裁罰。
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