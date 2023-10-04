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查獲150噸美豬佯裝加、英豬肉　桃衛生局移請檢調偵辦

▲桃園市衛生局查獲150噸美豬，產地被改成英國及加拿大。（圖／桃園市衛生局提供）
▲桃園市衛生局查獲150噸美豬，產地被改成英國及加拿大。（圖／桃園市衛生局提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市政府衛生局近日會同衛福部食藥署針對進口肉品查核，發現新興冷凍食品有限公司（下稱新興冷凍）與瑞騰國際股份有限公司（下稱瑞騰國際）2家公司出貨包裝之產品，均涉及原產地標示不實，衛生局已責令業者改正違規食品原產地標示始得販售，新興冷凍依違反食安法規定移請檢調偵辦，另登記地於新北市的瑞騰國際則移交由新北市衛生局後續處辦。

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衛生局副局長余依靜指出，新興冷凍於今年6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱(9萬4377公斤)製成「前腿肉捲」，再切片為豬火鍋肉片售出，已全數出貨，業者將外包裝標示原產地寫為「加拿大（豬肉）」，衛生局已命業者回收，並改正7月1日至8月20日製造的產品。

另外，衛生局也查獲瑞騰國際於今年7月7日、9月22日進貨「美國冷凍豬梅花肉」共計4萬7000餘公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲，共計出貨2萬6965公斤，業者坦承將豬肉片外包裝標示原產地改為「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地則寫成「英國」。

衛生局表示，新興冷凍屬食安法第9條規定的公告業別，依規定須每月10日前，至食藥署食品追溯追蹤系統完成進銷貨資料申報，但經查業者申報資料中均未申報進貨美國豬肉，且交貨申報「前腿肉捲」淨重10萬4877公斤，與實際銷售10萬951公斤不符，已違反食安法第9條第4項規定，將依同法第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地，並保存肉品來源佐證資料備查，若查獲假冒產地標示將移送地檢署偵辦，如有誇張或易生誤解情形，將依違反食安法處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

另外也提醒經中央主管機關公告類別與規模的食品業者，應依其產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向追溯或追蹤系統，並以電子方式申報，若登錄、建立或申報資料不實，將依法裁罰。

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