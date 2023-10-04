用行動說話！信義房屋邁向永續淨零　獲天下永續公民獎

為了實現這個目標，信義房屋展開了淨零轉型計畫，承諾2030年要達成淨零排放，目標以綠色轉型及數位轉型發展氣候韌性服務、建構環境相關管理系統、支持再生能源發展，並積極響應國內外氣候與生物多樣性倡議。
信義房屋透過綠色房仲低碳服務，有效降低每筆交易的碳足跡，讓每筆透過信義房屋成交的交易，都能對降低環境衝擊盡一份心力。另外，也進行低碳營運管理，導入ISO環境系列管理系統，推動節能之餘，也積極響應綠色採購，像是更具環保效能的辦公室設備等。除了公司內部外，信義房屋也支持生物多樣性行動，計畫打造出全球第一個零碳島，並且在島上和周邊海域進行生態復育。
而《天下雜誌》為了評選台灣最佳永續企業，2023年參考國際指標與評量方法，綜合4大構面─「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，做了「天下永續公民獎」調查。信義房屋透過完整的淨零轉型計畫，包含「氣候治理與資訊揭露」、「綠色房仲好生活」、「低碳營運管理」、「永續淨零影響力」以及「自然與生物多樣性」，獲選「天下永續公民獎」。信義房屋房仲視專業服務為核心，持續帶動供應商、社區、客戶共同打造綠色價值鏈，以永續為底蘊，實現人們的家業夢想。
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