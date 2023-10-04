北科大白飯之亂正式落幕！老闆曝「房東不續租」 求酸民高抬貴手
今年7月時，台北市北科大學生前往到大道創意料理快炒店用餐，結果店家與學生卻因為白飯供應問題鬧翻，後續更演變成「白飯之亂」社會事件。大道熱炒店一度停業，過一個月後復業，卻還是不斷遭到酸民騷擾，今（4）日王老闆也無奈在臉書上透露「房東不續租」，更求酸民高抬貴手「您們贏了開心了吧！」
記者潘毅/綜合報導
今（4）日下午大道熱炒店老闆在個人臉書上發文：「各位酸民們您們贏了開心了吧！今日接獲房東通知，因為麻煩太多所以本期合約到期就不再續租了，爾後剩下不多的時間就請各位高抬貴手，讓我們團隊安心把剩下時間做完吧」，字裡行間充滿了無奈。
回顧本起「白飯之亂」事件，7月8日時，有一群北科大學生前往「大道創意料理快炒」用餐，不滿店內白飯供應不足，跑到店家Google留下好幾個一星評價，引發老闆不滿，事件也在網路社群上發酵。
之後北科大學生與老闆也分別發出聲明，學生還一度在師長要求下，前往大道創意料理熱炒致歉，沒想到後續北科大資材營總召再度發出影片，表示遭遇了許多不當的指控，後續因雙方各持己見、爭執不休，最後老闆宣布，自7月16日起無限期暫停營業，並配合各機關單位稽查，隨後在8月中旬復業，不料今（4）日老闆又再度宣布「房東不續租」的消息。