房東們注意！鼓勵成公益出租人 行政院明擬通過內政部2住宅政策
內政部日前提出住宅法、危老建築條例修正草案，包括增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐的依據，並有條件放寬公益出租態樣，消除房東成為公益出租人後有會被查稅的疑慮，和加速公有非公用土地參與危老重建的時程等規劃，行政院預計將在明（5）日院會上，通過該兩大修正案。
記者林莞茜／綜合報導
據指出，行政院將在明日通過內政部所提住宅法、危老建築條例兩大修正草案，而根據內政部先前所提的草案內容，《住宅法》第3條、第15條、第16條修正草案中，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐的依據，並有條件放寬公益出租態樣，消除房東成為公益出租人後有會被查稅的疑慮；以及增訂公益出租人的租賃契約資料及租賃所得，不得作為綜合所得稅、地價稅及房屋稅的查核依據，排除《稅捐稽徵法》第21條第1項第3款，稅捐未於規定期間內申報，核課期間為七年的規定。
在《都市危險及老舊建築物加速重建條例》部分，為加速公有非公用土地參與危老重建的時程，針對第5條之1進行修正，明定公有非公用土地及建築物，除已有合理利用計畫、或公有非公用土地面積達重建計畫土地面積50％以上者外，應一律參加危老重建，並排除土地法等公有財產管理規定的適用，以解決目前辦理時程冗長的困境，預期將有效提升公產參與危老重建計畫的效率。