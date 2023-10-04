東區新光三越鑽石塔開幕前先吃！和牛燒肉「板前中山」18道菜超狂

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一踏入店內馬上被挑高的ㄇ字型板前席位吸引，挑高爽朗的空間感毫無拘謹，限定16個席位；可容納8人的包廂、6座桌席都同樣擁有專人服務。選用1955年成立於日本「AOYOSHI青芳製造所」的不鏽鋼餐具，少見拋光技術打磨歲月感的風格，讓人眼睛為之一亮。
板前中山主理人Daniel認為，即使是板前燒肉形式，「他最在乎的，還是燒肉要好吃」，專人桌邊燒烤也不該只是「代烤」，在歷經一年多設計、施工、裝修出最舒適的座席，好好體驗服務人員以炙熱爐火現場料理的感官刺激。目前已可電話及網路預訂，9月底試營運以來，已有不少饕客朝聖。
先以「腐乳漬白菜」開胃，濃郁豐美的「生牛肉‧海膽‧魚子醬‧鮭魚卵」預告接下來的好戲登場，炙燒出烙痕的「北海道冰鮮干貝‧夏威夷豆‧芝麻葉」以柚子胡椒醬的辛辣味引味；多汁鮮甜的「和牛舌中‧洋蔥丁」及酸香「和牛舌根‧鹽漬檸檬」，由薄至厚、淡雅轉至味濃，把老饕也嗜吃的牛舌，一次給足兩種感受。
彈韌口感的「後臀上蓋‧熟成果醋」、外脆內嫩的「鞍下芯‧鹽昆布」、沁辛風味「腿三角‧山葵」，可以爽快豪邁地大口品嚐和牛滋味。以「醃漬水果塔」、「櫛瓜」、創意燒炙過的「十六號鳳梨‧辣味煙燻焦糖」，稍作休息後；品嚐費工處理的「稻燒‧貝身」煙燻風味十足，再入口略為清爽的「後臀芯‧松葉蟹‧檸檬果醋」。
不少人視為與和牛絕配的新鮮濃郁雞蛋，先品嚐「羽下‧漬蛋黃」後，再接續「炸飯球‧自漬鮭魚卵‧漬蛋黃」，從肉品到海鮮都滿足。類釜飯做法、鍋底煎出微焦米香的「後臀芯‧煙燻蘿蔔‧越光米」，再飲入「姬松茸‧鰹節‧山當歸」湯品。
最後迎接口感、風味都特殊少見的「烤布蕾‧焦糖醬油」，細軟如奶酪、質地綿稠豐盈。連到甜點的最後一刻，「板前中山ITAMAE ZONZEN」都還是紮實出手、不放過味蕾一歇。
同樣位於新光三越鑽石塔Diamond Towers二館3樓的「Ii teppanyaki」，是初魚集團旗下的首創全新無菜單鐵板燒品牌，有別於以往日式風格，主打高檔法式鐵板燒、同樣提供無菜單料理模式，已知將有和牛菲力主菜，搭配各季節性菜色，更重視餐酒搭配；餐價每人2500＋10%元，另加上無酒精與酒精飲品pairing二擇一。
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