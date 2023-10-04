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東區新光三越鑽石塔開幕前先吃！和牛燒肉「板前中山」18道菜超狂

▲東區新光三越鑽石塔Diamond Towers開幕前先吃！燒肉中山新開主打Omakase的「板前中山」無菜單燒肉料理，10個和牛部位、18道菜套餐要價3380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲東區新光三越鑽石塔Diamond Towers開幕前先吃！燒肉中山新開主打Omakase的「板前中山」無菜單燒肉料理，10個和牛部位、18道菜套餐要價3380元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

東區新光三越鑽石塔Diamond Towers開幕前先吃了！「燒肉中山」全新品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」進駐二館3樓，主打A5日本和牛及北海道直送海鮮食材，專人板前服務的Omakase無菜單燒肉料理，超狂開箱一人要價3380元，可以吃到10個和牛部位、共18道菜套餐，重磅濃口風格拳拳到肉，算是吃得滿足又享受。

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以大量深色質材打造沉穩低調的摩登店裝，大膽融合燒烤主軸的備長炭與鐵網元素，搭配不對稱石材拼貼、斑駁效果的燒杉與漆料等細節，不難看出「板前中山ITAMAE ZONZEN」以堅定的燒肉信仰直球對決老饕的信心。

▲摩登店裝巧妙降低板前座位的嚴肅感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩登店裝巧妙降低板前座位的嚴肅感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「板前中山」共有60席座位，除了板前還有桌席與包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「板前中山」共有60席座位，除了板前還有桌席與包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
一踏入店內馬上被挑高的ㄇ字型板前席位吸引，挑高爽朗的空間感毫無拘謹，限定16個席位；可容納8人的包廂、6座桌席都同樣擁有專人服務。選用1955年成立於日本「AOYOSHI青芳製造所」的不鏽鋼餐具，少見拋光技術打磨歲月感的風格，讓人眼睛為之一亮。

▲有別於「燒肉中山」供應多元華麗套餐，「板前中山」專注在和牛的肉質表現與口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有別於「燒肉中山」供應多元華麗套餐，「板前中山」專注在和牛的肉質表現與口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲濃郁的「生牛肉‧海膽‧魚子醬‧鮭魚卵」，把所有美味融合在一起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲濃郁的「生牛肉‧海膽‧魚子醬‧鮭魚卵」，把所有美味融合在一起。（圖／記者蕭涵云攝）
板前中山主理人Daniel認為，即使是板前燒肉形式，「他最在乎的，還是燒肉要好吃」，專人桌邊燒烤也不該只是「代烤」，在歷經一年多設計、施工、裝修出最舒適的座席，好好體驗服務人員以炙熱爐火現場料理的感官刺激。目前已可電話及網路預訂，9月底試營運以來，已有不少饕客朝聖。

▲客人近距離感受爐火在眼前激起的火花、熱氣、燃煙與香味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲客人近距離感受爐火在眼前激起的火花、熱氣、燃煙與香味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現刨堅果增添風味的「北海道冰鮮干貝‧夏威夷豆‧芝麻葉」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現刨堅果增添風味的「北海道冰鮮干貝‧夏威夷豆‧芝麻葉」。（圖／記者蕭涵云攝）
先以「腐乳漬白菜」開胃，濃郁豐美的「生牛肉‧海膽‧魚子醬‧鮭魚卵」預告接下來的好戲登場，炙燒出烙痕的「北海道冰鮮干貝‧夏威夷豆‧芝麻葉」以柚子胡椒醬的辛辣味引味；多汁鮮甜的「和牛舌中‧洋蔥丁」及酸香「和牛舌根‧鹽漬檸檬」，由薄至厚、淡雅轉至味濃，把老饕也嗜吃的牛舌，一次給足兩種感受。

▲薄脆「和牛舌中‧洋蔥丁」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲薄脆「和牛舌中‧洋蔥丁」，入口多汁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲厚彈的「和牛舌根‧鹽漬檸檬」，嚼勁十足。愛吃牛舌的人肯定相當滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲厚彈的「和牛舌根‧鹽漬檸檬」，嚼勁十足。愛吃牛舌的人肯定相當滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
彈韌口感的「後臀上蓋‧熟成果醋」、外脆內嫩的「鞍下芯‧鹽昆布」、沁辛風味「腿三角‧山葵」，可以爽快豪邁地大口品嚐和牛滋味。以「醃漬水果塔」、「櫛瓜」、創意燒炙過的「十六號鳳梨‧辣味煙燻焦糖」，稍作休息後；品嚐費工處理的「稻燒‧貝身」煙燻風味十足，再入口略為清爽的「後臀芯‧松葉蟹‧檸檬果醋」。

▲「醃漬水果塔」可以作為豐腴燒肉的搭配。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「醃漬水果塔」可以作為豐腴燒肉的搭配。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一道道燒烤宛如料理秀輪番上演。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一道道燒烤宛如料理秀輪番上演。（圖／記者蕭涵云攝）
不少人視為與和牛絕配的新鮮濃郁雞蛋，先品嚐「羽下‧漬蛋黃」後，再接續「炸飯球‧自漬鮭魚卵‧漬蛋黃」，從肉品到海鮮都滿足。類釜飯做法、鍋底煎出微焦米香的「後臀芯‧煙燻蘿蔔‧越光米」，再飲入「姬松茸‧鰹節‧山當歸」湯品。

▲「板前中山」的「羽下‧漬蛋黃」，蛋黃還有炙燒處理過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「板前中山」的「羽下‧漬蛋黃」，蛋黃還有炙燒處理過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「烤布蕾‧焦糖醬油」口感綿稠、滋味濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「烤布蕾‧焦糖醬油」口感綿稠、滋味濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）
最後迎接口感、風味都特殊少見的「烤布蕾‧焦糖醬油」，細軟如奶酪、質地綿稠豐盈。連到甜點的最後一刻，「板前中山ITAMAE ZONZEN」都還是紮實出手、不放過味蕾一歇。

▲初魚餐飲集團全台首發，全新品牌「li teppanyaki 」。（圖／新光三越提供）
▲初魚餐飲集團全台首發，全新品牌「li teppanyaki 」。（圖／新光三越提供）
▲初魚集團新品牌li teppanyaki，位在「新光三越Diamond Towers」二館三樓，今日同樣開始接客試營運。（圖／取自li teppanyaki臉書）
▲初魚集團新品牌li teppanyaki，位在「新光三越Diamond Towers」二館三樓，今日同樣開始接客試營運。（圖／取自li teppanyaki臉書）
同樣位於新光三越鑽石塔Diamond Towers二館3樓的「Ii teppanyaki」，是初魚集團旗下的首創全新無菜單鐵板燒品牌，有別於以往日式風格，主打高檔法式鐵板燒、同樣提供無菜單料理模式，已知將有和牛菲力主菜，搭配各季節性菜色，更重視餐酒搭配；餐價每人2500＋10%元，另加上無酒精與酒精飲品pairing二擇一。

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