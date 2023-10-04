不斷更新／小犬颱風觸陸！全台18縣市5日停班停課　新竹以南放假

新竹睽違4年再度停班停課！當地人嗨翻：等好久了　前次還惹民怨

▲明（5）日除了北北基桃之外，其餘18縣市皆確定停班停課，更包含過去最難放颱風假的新竹縣市。（圖／新竹市政府）
▲明（5）日除了北北基桃之外，其餘18縣市皆確定停班停課，更包含過去最難放颱風假的新竹縣市。（圖／新竹市政府）

記者潘毅/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝台灣逼近，目前其暴風圈已經影響台灣各地。明（5）日除了北北基桃之外，其餘18縣市皆確定停班停課，更包含過去最難放颱風假的新竹縣市，許多在地民眾也湧入臉書狂讚各自的首長，而新竹縣市上次放假，則要追溯到4年之前，當時甚至還因為縣市不同調惹出民怨。

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據氣象局資料顯示，台灣本島最難放颱風假的冠軍就是「新竹縣市」，10年內各有17天颱風假，而苗栗縣則是拿下最難放颱風假第二名，10年內共18天颱風假。前次新竹縣停班停課，則要追溯到2019年的米塔颱風，距今1499天，新竹縣宣布8月30日停班停課，但時任新竹市長林智堅則宣布新竹市正常上班上課，當時「大新竹生活圈」不同調的停班決策，也引發不小民怨。

▲小犬颱風距離台灣僅剩110公里，除了各地雨勢逐步加大外，綠島蘭嶼晚間也刮起17期最大陣風。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝台灣逼近，目前其暴風圈已經影響台灣各地。（圖／中央氣象署提供）
因此這次相隔4年多再度體驗到停班停課，也讓新竹縣市的民眾相當喜悅，紛紛湧入各自的縣市首長臉書留言給予鼓勵。

📍10月5日全台縣市停班停課一覽（點此查看）

明（5）日確定停班停課的縣市包含：新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

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