房市／北市客力挺！新北這處重劃區火了快8年　房價4字頭變6字頭

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其中，詢問度與買氣火熱近8年的江翠北側重劃區，從2016年首案公開至今，房價由4字頭一路漲至6字頭，並始終受到台北市客層青睞，究其原因，與北市客群強勁購屋需求支撐有關。
業者分析，江翠北側重劃區與台北市僅隔華江橋，能就近利用水源快速道路和新北環快，擁有極為便捷的平面運輸網絡，軌道系統則仰賴板南線江子翠站支撐，進入台北市區或往板橋車位轉乘台鐵、高鐵均屬便利，成熟的江子翠商圈則提供了完善的日常機能，最重要的是房價遠低於對岸的台北市，進而吸引習於便利的首都客層。
此外，江翠北側重劃區同為大台北地區少有的水岸重劃區，吸引許多買方青睞。舉例來說，素來以「水岸宅」立足於市的新濠機構，一口氣就取得三處新店溪首排建地，依序推出「新濠一川」、「新濠一閱」。
今年520檔期公開壓軸預售案「新濠一滙」，以全棟SRC、樓高30樓的雙塔地標，重新定義水岸住宅的產品樣貌，更善用120米的建築高度，打造無限棟距的高樓層視野，放諸大台北皆屬珍稀的特殊戶別，擄獲台北市層峰客層目光，甚至科技新貴也趨之若鶩。
新濠機構也指出，地段固然重要，但產品規劃跟不上，只是白白浪費了一塊好建地，唯有適得其所的產品，才能在百家爭鳴的房市中取得能見度。
例如在「新濠一滙」一案，集合包括金以容建築師事務所、日商華熊營造、公設規劃王勝正、結構設計張盈智、燈光設計袁宗南和景觀設計解子建等業界頂尖團隊，且為了迎合時下住宅趨勢，提供住戶等飯店式物業管理服務，並捨棄大坪數豪宅格局，反以中小坪數寓所切入市場，有效區隔產品屬性，因而獲得銷售端熱烈迴響。