颱風來「北北基桃上班課」錯了嗎？氣象署數據曝光 真相對比出爐
小犬颱風（國際命名：KOINU）從昨天暴風圈觸陸之後，就帶來不小的雨勢以及強陣風，各地方政府陸續宣布今（5）日停班停課的消息，然而就在首當其衝的東半部、南部地區陸續宣布停班課後，偏北的新竹、苗栗也相繼跟進，結果最後僅有北北基桃在5日並未停班停課，引發市民熱烈討論，表示「風雨也不小卻沒有停班課」，感到不滿。然而這4個縣市的首長決定難道錯了嗎？實際對照氣象署給出的5日風雨數據以及停班停課的標準，理論上來說「北北基桃確實都未達停課標準」。
記者張嘉哲/綜合報導
首先，我們先看看「停班停課」的標準，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米」及「平地350毫米」。
然而根據中央氣象署給出的預估資料顯示，會發現北北基桃在5日6時到18時的平均風力都只有4至6級，陣風則是6至9級區間，實際上都未達標；而在雨量的部分，北北基平地的24小時雨量預估為80至150毫米，雙北市山區則是100毫米到190毫米，桃園平地則是小於80毫米，山區預估為80至150毫米，同樣都是未達標。
實際上按照中央氣象署給出的資料看來，5日真正有達「停班停課」標準的縣市包括屏東、花蓮、台東、宜蘭、高雄、嘉義、台南、連江、澎湖等9縣市，雖然最後總計5日停班停課的縣市有「18個」，但有些基於鄰近縣市生活共榮圈的考量，加上同時有被列入陸警範圍內，每個縣市首長的考量本身就不盡相同。
這次小犬颱風來襲，北北基桃既沒有被列入陸警範圍內，而觀測的數值也未達停班停課的標準，不停班停課也是合理的事情。上回桃園市長張善政因為與北北基不同調而遭到市民抨擊，這回北北基桃一致性做出「於理上的正確決定」，但市民仍然不買單，只能說對於縣市首長來說，面臨颱風來襲「停班停課」的決策，從古至今都是非常棘手頭痛的議題。