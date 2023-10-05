阿里山「絕美火燒雲海」現蹤 1徵兆示警：小犬恐是今年最兇颱風
小犬颱風（國際命名：Koinu）變身「風速狗」奔來，一早8時許快閃登陸鵝鑾鼻，5分鐘後出海在台灣腳邊打轉，行徑超「調皮」。在小犬來臨前夕，背風處的阿里山出現大片火燒雲海，粉專「漫步在雲端的阿里山」分享小犬火燒雲美景，也透露1徵兆示警，「小犬有可能是今年颱風最兇的颱風」。
記者徐銘穗/綜合報導
中央氣象署最新颱風警報，小犬颱風上午9時的中心位置在北緯 21.9 度，東經 120.7 度，即在鵝鑾鼻的西方約 20 公里海面上，以每小時12轉9公里速度，向西轉西北西進行。東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今天有超大豪雨發生機會
粉專「漫步在雲端的阿里山」分享小犬颱風火燒雲美景照，表示阿里山雖然處於背風面，但是從4日下午山路的枯枝落葉來看，「小犬」有可能是今年颱風最兇的「狂犬」。
為何會出現火燒雲呢？颱風常會伴隨沉降氣流，這樣的下沉氣流會抑制空氣中的懸浮粒子（像是PM2.5）揚起，讓天空能見度提高，這樣太陽光就可以更通透的照射至地表。另外，低氣壓伴隨的外圍環流雲帶，當這些較長波長的紅光、黃光通過雲層底部，就會形成朵朵火紅的火燒雲了。