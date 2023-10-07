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台鐵宿舍列文化資產！職福會「管維」不當挨罰30萬　批北市府刁難

▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）

記者潘千詩／台北報導

台鐵員工位於中山女高對面巷弄的連棟舊宿舍，自從被登錄成歷史建築後一切都變了，職福會眼看房屋連年毀損，去年底，台北市政府文化局還以「管理維護」名義，依《文資法》裁罰30萬元，職福會不服，質疑過去15年房舍被閒置、被放到爛，也未見文化局有何要求或開罰，如今職福會有心想修復，卻被文化局限定在極不合理的期限內完成管維，裁處前也未給予受處分人完整陳述意見的機會，日前已循司法救濟途徑提起行政訴訟，盼法院撤銷裁罰處分。

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▲台北市政府文化局對台鐵職福會裁罰30萬元的函文（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台北市政府文化局對台鐵職福會裁罰30萬元的函文（圖／記者潘千詩翻攝）
起訴狀指出，文化局於2021年11月、2022年3月及7月辦理「管理維護」訪視查核會勘，會議結論均定期要求職福會改善部分環境且再辦理複查會勘。去年9月14日，文化局召開歷史建築「鐵路局機務段員工連楝宿舍」裁罰諮詢會議，請職福會派員陳述意見。

會議中，職福會承諾願以最大努力儘速改善，文化局則要求職福會提出緊急搶修計畫，並命11月4日前完成管維改善工作，屆期如仍未改善，將依《文資法》相關規定開罰。

之後，文化局兩度前往複查現勘，認為僅其中一棟狀況較好，其餘皆未改善，同年12月21日再度召開裁罰諮詢會議，認多次現勘並通知改善卻遲不改善，依《文化資產保存法》第106條第1項第7款規定，在去年12月23日對職福會處以罰鍰30萬元、命今年1月31日前完成環境改善。

對於裁罰，職福會喊冤表示，面對文資委員一再以程序不符為由阻止發言，代表職福會出席的人員氣得脫口說出，「我們的廠商確實可以做得更好，我們承認管理不當，但我們現在遭遇廠商臨時退場，你們不應該如此逼迫我們」，沒想到主席居然說「好，我就等你這一句話」，之後就被「斷章取義」摘錄在裁處書中。

▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會連棟宿舍整理後內部狀況（圖／記者潘千詩翻攝）
職福會說，第二次裁罰諮詢會議前2天，文化局竟「口頭」通知21日要開會，但開會當天剛好撞期台鐵公司化子法協商，職福會無法出席，請求延期，文化局態度強硬非要21日開會，離譜的是，開會通知單還是在會議結束後才寄達，文化局豈非架空憲法上正當行政程序賦予人民陳述意見的權利保障。

另外，職福會也提出好幾項證據，證明過去一直以來積極配合主管機關的要求，絕無任何怠惰或消極，但他們不服的是如果文化局認定職福會管理不當，那營建署已代管十幾年，任由文資毀壞更是管理不當，為什麼只針對職福會？行政機關不應該截取一小段話語，當成唯一處分的條件。

由於行政程序上看起來一切合法，但在實際運作上，職福會認為文化局處處刁難、或者回覆模凌兩可，或種種不合理，因此在向北市府提起訴願遭駁後，改向台北高等行政法院提起訴訟抗罰。

▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）
▲台鐵職福會名下的連棟宿舍，整理前內部堆滿荒廢的傢俱及垃圾（圖／記者潘千詩翻攝）

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