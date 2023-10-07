台鐵舊宿舍藏身市中心！值4百億卻閒置15年　職福會想修復遇阻礙

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介於八德路二段137巷至199巷之間，一路向北至長安東路，有塊面積約3.87公頃的國有地，國家目前是交由營建署代管；至於內部建物所有權分屬台鐵職福會、台鐵局、營建署、公路總局、財政部、及私人建物。
其中「鐵路局機務段員工連棟宿舍群」原為日治時期判任官甲種、乙種、丁種之員工宿舍，由昭和時期鐵路員工組成的「鐵道共濟組合」興建。1948年間，國民政府遷台前後，變成「財團法人台灣鐵路管理局職工福利委員會」繼承，台鐵局向職福會租用。
因該處建築富有早期濃濃的日式氛圍，台北市政府於2007年間將之登錄為歷史建築，2011年由營建署將該區域納入都市更新開發計畫內。
由於職福會名下的建物共68戶，總建物面積1183坪，其中45戶為歷建，依《文資法》規定，建物所有權人有管理維護的責任，因此職福會已投入近千萬元經費，卻遲遲不見營建署有何具體作為，在閒置15年之久，房屋殘敗越來越沒有價值下，2021年10月，職福會宣布自行修復歷史建築，且廠商也順利得標。
職福會顧問小組表示，一般文資案例，有許多事項執行起來須花費數月或數年才能完成，但職福會與廠商簽約後，營建署、住都中心、北市府文化局等單位全部跳起來，有委員在會勘現場時，要求職福會在十幾天內或1個月內，將閒置超過十多年的老舊宿舍整理完畢，因要求太不合理，多次將難處反應給文化局了解。
職福會說，在協商過程中，經常遭遇文化局突襲式的通知，如：勘查前一天才收到通知，讓職福會措手不及，有時是開完會後才收到通知單，經職福會反應，一樣被文化局漠視。
職福會認為，營建署、職福會各占一半責任，為何裁罰的天秤是針對職福會呢？職福會質疑文化局疑似利用時間差，去杯葛職福會的反應。
原本預定修復工程2025年底前完工，但工程遲未開工，職福會說，擔心大批老舊房舍突然間被一把火燒掉，目前已聘僱保全進駐24小時鎮守。
職福會質疑，住都中心的都更計畫最早是要興建智慧生態社區，後又改成社會住宅，接著又變成機關用地，改來改去，都是預備將舊宿舍剷平蓋成高樓大廈，只在邊邊角角保留一小戳日式建築，對保留歷建的宗旨交差了事，背離《文資法》精神，文化局的天秤卻偏向營建署、住都中心，試問文化局的立場是什麼？