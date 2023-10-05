手搖飲料「奶茶買一送ㄧ」！國慶免費發10000杯　星巴克也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
TEA TOP第一味打造秋天第一杯奶茶！嚴選台東初鹿小農鮮奶，搭配店內人氣茶底，全新推出厚鮮奶系列「108厚鮮奶」及「竹香厚鮮奶」，而且兩杯都可以「免費加茶凍或Q凍」，咀嚼控簡直無痛爽喝。
迎接雙十國慶，即日起至10月6日，12:00-18:00購買招牌「轟蜜茶」，可享「高山青10元」優惠，每人最多可購買2組。 10月10日國慶當天將於官方LINE VIP會員隨機發放10000張「新品免費試喝券」，喝完填寫問券回饋，再加贈「10元電子折價券」。
厚鮮奶系列新品正式於10月11日全台門市開賣，10月11日至10月24日，官方 FB、IG、TikTok一起舉辦「這是我的第一杯」抽獎活動，完成指定步驟可抽「厚鮮奶系列一杯免費」電子券，加碼再抽限量「週年藍橘提袋」；10月13日至10月15日，好友分享日期間可享「買ㄧ送ㄧ」優惠，購買「Q凍竹香厚鮮奶」送「竹香厚鮮奶」。
📌星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠
星巴克花蓮理想門市是「夢幻童話木屋」開幕引爆人潮與話題。再幫大家推薦「買一送一」隱藏優惠！星巴克foodomo限定好友分享，即日起至11月1日每週三至五，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），還有特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），換算下來每一杯都是百元有找相當划算。