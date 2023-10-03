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花蓮理想大地「童話星巴克」開箱！8大必拍點　搭船遊湖賞落羽松

▲開箱全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，在藍天白雲襯托的花東縱谷間，搭船遊湖盡賞落羽松美景，8大必拍亮點全曝光，記下營業時間就出發。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開箱全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，在藍天白雲襯托的花東縱谷間，搭船遊湖盡賞落羽松美景，8大必拍亮點全曝光，記下營業時間就出發。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，在藍天白雲襯托的花東縱谷間，搭船遊湖盡賞落羽松美景，一開幕就造成轟動，中秋連假期間更吸引近3萬人次造訪。《NOWnews今日新聞》也搶先帶大家開箱直擊，夢幻絕美的「星巴克花蓮理想門市」8大必拍亮點全曝光。想要造訪的民眾，快記下營業時間等資訊就出發。

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📌全台第一間童話星巴克！座落花東縱谷間的歐洲湖邊小鎮
全台第一間童話星巴克咖啡莊園，在坐擁海岸山脈與中央山脈的花東縱谷間，花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁打造歐洲小鎮，有如從童話故事誕生的夢幻小木屋，建築風格融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情。

▲全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，被落羽松林包圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，被落羽松林包圍。（圖／記者蕭涵云攝）
在迷人湖泊旁搭配落羽松四季變化與湖面倒影，在花蓮藍天白雲襯托下，宛如一幅出自大師之手的風景油畫，讓人有種置身於童話夢幻之中的錯覺。午後微風吹拂掀起陣陣漣漪，湖面波光粼粼閃爍著日光。

▲搭乘理想大地的遊湖船，可從湖上欣賞整間童話星巴克木屋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲搭乘理想大地的遊湖船，可從湖上欣賞整間童話星巴克木屋。（圖／記者蕭涵云攝）
📌手刷森林木屋屋簷！大片窗景賞湖光山色
星巴克花蓮理想門市，童話木屋內部設計呼應童話木屋風格，以溫暖中色階柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，打造有如故事書裡才有的森林渡假屋。本身就是在地花蓮原住民的店經理Allen透露，「一片片屋簷可都是手刷上色再拼接處理」。

▲店經理Allen透露木屋的屋簷，可都是手刷上色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店經理Allen透露木屋的屋簷，可都是手刷上色。（圖／記者蕭涵云攝）
品牌咖啡大使Edger最推薦早晨時刻，「上午陽光灑落在屋脊、植被上的樣貌非常美」；店經理Allen則分享，星巴克花蓮理想門市位於低光害區域，晚上搭配屋頂內崁燈照明，會有相當溫暖的感覺。

而且童話星巴克店內還刻意設計出大片玻璃窗景，光是坐在室內就能看見湖光山色；戶外座位更是坐擁美景絕佳視野，還能看見遊湖船緩緩經過。

▲星巴克戶外座位區坐擁湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克戶外座位區坐擁湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
📌童話星巴克絕美打卡點曝光！5大必拍角落
◾️夢幻故事屋主角

▲全台第一間「童話星巴克」實拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台第一間「童話星巴克」實拍。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️圓弧玻璃窗景正對落羽松林

▲大片玻璃窗展現絕美風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大片玻璃窗展現絕美風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲櫃檯後方窗邊座位，可看見整個戶外座位區與遠山湖景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲櫃檯後方窗邊座位，可看見整個戶外座位區與遠山湖景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內左側空間同樣擁有湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內左側空間同樣擁有湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️超Chill戶外座位區

▲超Chill戶外座位區，拍出木屋另一夢幻角度。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超Chill戶外座位區，拍出木屋另一夢幻角度。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️戶外窗景延伸湖泊

▲「童話星巴克」戶外窗景延伸湖泊很美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「童話星巴克」戶外窗景延伸湖泊很美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲讓人流連忘返的童話美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲讓人流連忘返的童話美景。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️坐擁開闊湖光山色

▲「童話星巴克」坐擁開闊湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「童話星巴克」坐擁開闊湖光山色。（圖／記者蕭涵云攝）
📌搭船才能拍到的3大美景！落羽松湖畔好浪漫
星巴克花蓮理想門市最特別之處，莫過於造訪民眾可以搭乘理想大地遊湖船，從童話木屋旁購票搭船，緩緩穿梭落羽松林、還途經即將完工的遊客中心，實現在船上喝星巴克的浪漫。遊湖船每人票價350元，遊城約30分鐘。

▲遊湖船上可拍出湖邊童話木屋的倒影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遊湖船上可拍出湖邊童話木屋的倒影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲湖面上才能欣賞到的木屋戶外全景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲湖面上才能欣賞到的木屋戶外全景。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️湖邊童話木屋倒影
遊湖船一開航就會從湖邊緩緩經過童話木屋前，馬上開拍星巴克童話木屋的湖邊倒影。

▲全台第一間湖邊童話木屋星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台第一間湖邊童話木屋星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲從湖上眺望星巴克花蓮理想門市，有如歐洲油畫中的童話美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲從湖上眺望星巴克花蓮理想門市，有如歐洲油畫中的童話美景。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️歐洲湖邊小鎮美景
當遊湖船即將駛近遊客中心，別忘了回頭捕捉大片湖面上、遠眺星巴克童話木屋的景緻。

▲在秘境河道上，欣賞落羽松林夾道迎向遠山。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在秘境河道上，欣賞落羽松林夾道迎向遠山。（圖／記者蕭涵云攝）
▲回程可見落羽松林簇擁星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲回程可見落羽松林簇擁星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️落羽松林夾道迎向遠山！簇擁星巴克好夢幻
遊船湖回程將開進秘境河道，記得在轉彎前先拍攝落羽松林夾道迎向遠山的難得風景；回程前的最後一直線河道，更可以遠遠就看見、被兩旁落羽松簇擁著的星巴克花蓮理想門市，由遠而近飽覽整片綠意間、湖面上的夢幻木屋，是一大享受。

▲遊湖船就在星巴克花蓮理想門市旁搭乘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遊湖船就在星巴克花蓮理想門市旁搭乘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲理想大地遊湖船設計風格，十分映襯童話星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲理想大地遊湖船設計風格，十分映襯童話星巴克。（圖／記者蕭涵云攝）
📌夢幻粉色周邊商品！在地風味限定點心
星巴克花蓮理想門市限定餐點，推出十足在地風味的「烤甘薯生乳捲」甜點及「剝皮辣椒雞肉堡」特色輕食；還以藝術風格設計一系列周邊商品，「羽杉秘境馬克杯」直接手繪花蓮理想門市風景，「粉色編織提袋」、「粉女神經典隨行杯袋」一秒迸發少女心。

▲星巴克理想門市限定夢幻粉色周邊商品曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克理想門市限定夢幻粉色周邊商品曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在這也可享用在地風味限定點心與輕食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在這也可享用在地風味限定點心與輕食。（圖／記者蕭涵云攝）
📌開幕限定優惠！消費滿額免費搭船
開幕首週即日起至10月4日，點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯/特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯，享單一優惠價160元/杯；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，贈送「現烤專案手工餅乾」乙片。

首月即日起至10月27日，花蓮區6家門市（花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾），凡出示花蓮理想門市消費發票/明細，可享相同飲料「第二杯半價」乙次等優惠。

花蓮理想門市還推出遊湖套餐組合，開幕首10日單筆消費滿1000元發票，即可獲得「遊湖船票」乙張（每日限量10張）。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「童話星巴克」超過百席座位，中秋連假一開幕便造成轟動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「童話星巴克」超過百席座位，中秋連假一開幕便造成轟動。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「花蓮理想門市」營業資訊
地址：974003花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號
電話：03-8650895
時間：週一～週日 08:00-20:00
座席數：138位（一樓室內席116位＋戶外席22位）

搭船喝星巴克！花蓮理想門市「夢幻童話木屋」開幕　中秋連假優惠

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