花蓮理想大地「童話星巴克」開箱！8大必拍點　搭船遊湖賞落羽松

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台第一間童話星巴克咖啡莊園，在坐擁海岸山脈與中央山脈的花東縱谷間，花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁打造歐洲小鎮，有如從童話故事誕生的夢幻小木屋，建築風格融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情。
在迷人湖泊旁搭配落羽松四季變化與湖面倒影，在花蓮藍天白雲襯托下，
📌手刷森林木屋屋簷！大片窗景賞湖光山色
星巴克花蓮理想門市，童話木屋內部設計呼應童話木屋風格，以溫暖中色階柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，打造有如故事書裡才有的森林渡假屋。本身就是在地花蓮原住民的店經理Allen透露，「一片片屋簷可都是手刷上色再拼接處理」。
品牌咖啡大使Edger最推薦早晨時刻，「上午陽光灑落在屋脊、植被上的樣貌非常美」；店經理Allen則分享，星巴克花蓮理想門市位於低光害區域，晚上搭配屋頂內崁燈照明，會有相當溫暖的感覺。
而且童話星巴克店內還刻意設計出大片玻璃窗景，光是坐在室內就能看見湖光山色；戶外座位更是坐擁美景絕佳視野，還能看見遊湖船緩緩經過。
📌童話星巴克絕美打卡點曝光！5大必拍角落
◾️夢幻故事屋主角
◾️圓弧玻璃窗景正對落羽松林
◾️超Chill戶外座位區
◾️戶外窗景延伸湖泊
◾️坐擁開闊湖光山色
📌搭船才能拍到的3大美景！落羽松湖畔好浪漫
星巴克花蓮理想門市最特別之處，莫過於造訪民眾可以搭乘理想大地遊湖船，從童話木屋旁購票搭船，緩緩穿梭落羽松林、還途經即將完工的遊客中心，實現在船上喝星巴克的浪漫。遊湖船每人票價350元，遊城約30分鐘。
◾️湖邊童話木屋倒影
遊湖船一開航就會從湖邊緩緩經過童話木屋前，馬上開拍星巴克童話木屋的湖邊倒影。
◾️歐洲湖邊小鎮美景
當遊湖船即將駛近遊客中心，別忘了回頭捕捉大片湖面上、遠眺星巴克童話木屋的景緻。
◾️落羽松林夾道迎向遠山！簇擁星巴克好夢幻
遊船湖回程將開進秘境河道，記得在轉彎前先拍攝落羽松林夾道迎向遠山的難得風景；回程前的最後一直線河道，更可以遠遠就看見、被兩旁落羽松簇擁著的星巴克花蓮理想門市，由遠而近飽覽整片綠意間、湖面上的夢幻木屋，是一大享受。
📌夢幻粉色周邊商品！在地風味限定點心
星巴克花蓮理想門市限定餐點，推出十足在地風味的「烤甘薯生乳捲」甜點及「剝皮辣椒雞肉堡」特色輕食；還以藝術風格設計一系列周邊商品，「羽杉秘境馬克杯」直接手繪花蓮理想門市風景，「粉色編織提袋」、「粉女神經典隨行杯袋」一秒迸發少女心。
📌開幕限定優惠！消費滿額免費搭船
開幕首週即日起至10月4日，點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯/特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯，享單一優惠價160元/杯；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，贈送「現烤專案手工餅乾」乙片。
首月即日起至10月27日，花蓮區6家門市（花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾），凡出示花蓮理想門市消費發票/明細，可享相同飲料「第二杯半價」乙次等優惠。
花蓮理想門市還推出遊湖套餐組合，開幕首10日單筆消費滿1000元發票，即可獲得「遊湖船票」乙張（每日限量10張）。
📌星巴克「花蓮理想門市」營業資訊
地址：974003花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號
電話：03-8650895
時間：週一～週日 08:00-20:00
座席數：138位（一樓室內席116位＋戶外席22位）