對慘死東非狒狒鞠躬獻花　監院批敗壞政府形象糾正農業部、桃市府

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監委指出，農業部為野生動物保育法中央主管機關，明知野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏，且桃園市政府自3月中旬以來，連日疲於奔命捕捉狒狒仍束手無策，已演變為社會高度關注野保事件，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，該部林業及自然保育署卻輕率聯繫常年使用獵槍移除外來種之獵人，而未給予充分情境說明，且獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛抵達後亦表示「為其管區……來支援的」等語，外人均認為中央主管機關農業部人員到場協助，終致狒狒遭獵槍傷死亡，「圍捕安置」演變為「獵殺」，農業部亦難辭其咎。
再者，桃園市政府及新竹縣政府均反映，保育類野生動物脫逃案件因具有特殊性、亦不常見，現階段地方主管機關僅能處理流浪犬貓等小型動物，對於大型野生動物流蕩捕捉案件，確有其人力、物力、經費、專業技術等問題，建議此類案件以後應由中央主政。監委認為，農業部掌握相關救傷專業資源，應適時主責辦理或予其充分協助。
此外，六福村飼養的狒狒逃脫原因與確切數量，到今天仍屬未知，新竹縣政府事後雖現地查核並命其限期改善、加強防逃措施，但歷來尚有遭訴其展演動物孟加拉虎、非洲獅、長頸鹿等飼養環境不良的情形，仍應持續追蹤、輔導改善。
監委最後表示，野生動物保育法相關規定，雖明定飼養或繁殖保育類野生動物應具備「適當場所及設備」，然實際上因野生動物種類繁多，目前並無明確標準可作為查核依據，且本案亦凸顯現行野生動物登記備查制度，於開放展場、群養之野生動物，無法充分發揮個體辨識功能。農業部允應研議評估「適當場所及設備」原則性指引可行性及適時授予教育訓練，並強化野生動物登記註記備查措施，以符實需。