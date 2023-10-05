颱風來「北北基桃上班課」錯了嗎？氣象署數據曝光　真相對比出爐

10月5日石虎日！動物園全面喵化　「小編沒放假瘋了」石虎叫聲曝

▲今天10月5日是「石虎日」，石虎是台灣唯一的原生貓科動物。台北市立動物園臉書粉專被石虎攻陷，小編用語全部「喵喵」化，粉絲驚呆「小編沒放假瘋了」。（圖／台北市立動物園臉書）
▲今天10月5日是「石虎日」，石虎是台灣唯一的原生貓科動物。台北市立動物園臉書粉專被石虎攻陷，小編用語全部「喵喵」化，粉絲驚呆「小編沒放假瘋了」。（圖／台北市立動物園臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

小犬颱風（Koinu）挾17級強風來襲，全台18縣市今（5）停班停課，只有北北基桃要上班上課！在小犬變身風速狗同時，今天其實是「石虎日」，石虎是台灣唯一的原生貓科動物，而台北市立動物園臉書粉專被石虎攻陷，小編語言全面「喵喵」化，粉絲驚呆直說：「小編沒放假瘋了！」不過，最重要的是，石虎的叫聲不是「喵喵叫」，而是「嘶嘶叫」。

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10月5日，是台灣特有的「石虎日」，取其諧音而制定。石虎是台灣目前僅存的原生貓科動物，數十年來因棲地壓縮、誤食農藥、路殺頻傳，全台數量估計只剩不到500隻。農委會林務局指，若不積極保育，百年內滅絕機率高達94.7%，台灣可能再也見不到石虎。

▲受傷石虎來到台北市立動物園救治，有的透過保育繁殖計畫找到第二春。（圖／台北市立動物園臉書）
▲受傷石虎來到台北市立動物園救治，有的透過保育繁殖計畫找到第二春。（圖／台北市立動物園臉書）
石虎日前夕，「Taipei Zoo 臺北市立動物園」粉專先是更換首圖、大頭貼，變成超萌石虎宇宙畫面，一早更是「喵喵喵喵喵」三連發，分享石虎美照、石虎找一找，留言全面「喵喵」化。讓網友虧說：「是因為沒放假小編才變這樣嗎？」、「不管小編嗑了什麼，都給我來一份」、「石虎宇宙讚」。

直到中午，動物園小編才恢復正常，說明今天是「石虎日」，呼籲大家持續關注和支持石虎保育，並分享透過林業及自然保育署「收容救傷計畫平臺」，救傷石虎來到動物園治療、安置，有的將在動物園安享晚年，有些則透過保育繁殖計畫找到第二春，配對成功產下新生代石虎寶寶，當新生石虎寶長大後，將進行野放訓練，讓牠們有機會回到棲地生活。

▲找找看石虎在哪兒。（圖／台北市立動物園臉書）
▲找找看石虎在哪兒。（圖／台北市立動物園臉書）
▲答案揭曉。（圖／台北市立動物園臉書）
▲答案揭曉。（圖／台北市立動物園臉書）
石虎叫聲不是喵喵叫，而是嘶嘶叫喔！點以下影片聽石虎叫聲。


 

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