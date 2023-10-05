東非狒狒慘死桃園遭監院糾正　桃農業局回應了

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調查報告也載明，該獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛，抵達後甚至表示「為其管區……來支援的」等言論，導致現場人員認為是中央主管機關農業部人員到場協助，加上保育類野生動物脫逃案件具有特殊性，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。
劉秀卿強調，桃園市政府身為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，本次事件是全國首例，事件發生以後，本局除深刻檢討，也進一步提出相對應之改善作為，提供中央與地方參考，具體說明如下：
一、本次事件發生時，中央無訂定「具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程」，惟本局深知相關處理流程之必要性與急迫性，故於事件發生後，針對逃逸野生動物的捕捉機制，農業局已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練，未來以保育保護、救援動物至上，尊重生命為優先，並建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置，並橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。
二、增加桃園市野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，增進野生動物救傷、收容量能，以維護公共安全及野生動物保育與福祉。
針對本案，農業局強調，一定會記取教訓，審慎改進，並積極配合中央，確保未來處理相關案件時不再發生類似情況。