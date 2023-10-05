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東非狒狒慘死桃園遭監院糾正　桃農業局回應了

▲東非狒狒自六福村脫逃，在桃園楊梅區竄逃，遭到外來獵人開槍射殺慘死，農業局官員還列隊鞠躬對狒狒送行。（圖／資料照，記者李春台翻攝）
▲東非狒狒自六福村脫逃，在桃園楊梅區竄逃，遭到外來獵人開槍射殺慘死，農業局官員還列隊鞠躬對狒狒送行。（圖／資料照，記者李春台翻攝）

記者李春台／桃園報導

今年3月27日一隻東非狒狒自六福村脫逃，在桃園楊梅區竄逃，遭到外來獵人開槍射殺慘死，農業局官員還列隊鞠躬對狒狒送行。監察院於今（5）日公布結果並對桃園市政府提出糾正。對於調查結果，桃園市農業局表示，予以尊重並深刻檢討。

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市府農業局專門委員劉秀卿表示，誠如監察院調查報告中所載，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，加上野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏，事發後，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，農業部林業及自然保育署卻聯繫常年使用獵槍移除外來種之獵人，同時，未給予充分之情境說明。

調查報告也載明，該獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛，抵達後甚至表示「為其管區……來支援的」等言論，導致現場人員認為是中央主管機關農業部人員到場協助，加上保育類野生動物脫逃案件具有特殊性，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。

▲東非狒狒之死，桃園市農業局遭監院糾正，農業局專委劉秀卿也回應指出，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。（圖／資料照，記者李春台翻攝）
▲東非狒狒之死，桃園市農業局遭監院糾正，農業局專委劉秀卿也回應指出，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。（圖／資料照，記者李春台翻攝）
劉秀卿強調，桃園市政府身為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，本次事件是全國首例，事件發生以後，本局除深刻檢討，也進一步提出相對應之改善作為，提供中央與地方參考，具體說明如下：


一、本次事件發生時，中央無訂定「具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程」，惟本局深知相關處理流程之必要性與急迫性，故於事件發生後，針對逃逸野生動物的捕捉機制，農業局已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練，未來以保育保護、救援動物至上，尊重生命為優先，並建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置，並橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。

二、增加桃園市野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，增進野生動物救傷、收容量能，以維護公共安全及野生動物保育與福祉。

針對本案，農業局強調，一定會記取教訓，審慎改進，並積極配合中央，確保未來處理相關案件時不再發生類似情況。

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