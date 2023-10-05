孫生控館長要他「做到力竭」！隔日橫紋肌溶解住院5天 3症狀注意
YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生，9月初和「館長」陳之漢合作拍片，過程中逞強重訓及格鬥，沒想到隔天不良於行，就醫才發現是「橫紋肌溶解」，被強制住院5天。他在前（3）日上架新片紀錄住院過程，原先還呼籲粉絲不要怪館長，是自己太逞強，沒想到才一天時間兩人就翻臉互罵，館長開噴孫生做效果「加水」，孫生則控是館長要他「做到力竭」。
記者黃韻文／綜合報導
孫生3日上架新片，提到因為9月初和「館長」陳之漢拍片，重訓後又是格鬥和柔術，拍完身體極度不適，就醫才發現是橫紋肌溶解，當場便被強迫住院。孫生在片中明指是館長在一旁要他「再來、再來」，雖然影片尾聲也要粉絲別怪館長，是自己太逞能。
不過這段說法惹得館長不快，隨即開直播反擊，澄清根本沒有逼迫孫生，是他討拍做效果「加水」，並直言「那個訓練量小到不可思議。」孫生也在IG限動連發3篇回罵，指控是館長要他做到力竭，「我問你要幾下，你說做到力竭為止不要管幾下，當下兩機還三機拍著我，我能不聽話嗎？」不滿館長將他住院的責任撇得一乾二淨。
衛福部指出，「橫紋肌溶解症」是指骨骼肌（橫紋肌）因急速過度損傷，導致肌肉細胞破壞及壞死。受影響的肌肉會疼痛或壓痛，肌肉表皮可能會出現充血及腫脹。由於肌肉損傷導致肌肉細胞壞死，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白會滲漏出來，進入血液中並出現在尿中。
尿中出現肌球蛋白的狀況稱為「肌球蛋白尿」，尿液會呈現像是烏龍茶或可樂的深褐色。如果血中的肌球蛋白不多，幾天內通常會痊癒。如果肌肉破壞得比較厲害，尿中肌球蛋白的濃度太高，就會導致腎臟機能損傷，嚴重時甚至導致急性腎衰竭。