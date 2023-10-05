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外界憂混豬廠商含萊劑　食藥署：台灣2年半來無萊豬

▲食藥署副署長林金富今日表示台灣這2年半以來都沒有萊豬。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.05）
▲食藥署副署長林金富今日表示台灣這2年半以來都沒有萊豬。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.05）

記者陳威叡／台北報導

桃園市新興冷凍食品使用美國和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝卻標示加拿大，明顯違反《食安法》，外界憂美豬含有萊克多巴胺疑慮。對此食藥署副主委林金富今（5 ）日強調，國內從前年元旦至今，邊境檢驗皆未查出萊豬，「這2年半以來都沒有萊豬。」

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對於外界擔憂混豬含有萊克多巴胺疑慮，林金富今日在行政院會後記者會表示，食藥署從2022年元旦訂定萊劑標準後，在邊境查驗美豬檢驗結果皆合格，也未檢出萊劑，此外進口各國豬肉查驗的1.6萬多批中也未檢出萊劑，強調無論是國產或進口豬肉結果都未檢出，「台灣這2年半以來都沒有萊豬。」

林金富說，此次是食藥署透過食品雲勾稽查詢，因為業者報驗時必須進入系統登記資訊，揭露肉品下一手是賣給誰，接收業者也要在追溯系統內申報肉品是賣給誰，因此發現數字不吻合，透過與地方衛生局聯合稽查，發現有業者未依規定申報，也未在《食安法》規定在外包裝標示原料原產地，最後呼籲業者要依循《食藥法》規定，未來將持續進行輔導跟稽查。

行政院發言人林子倫說，院長陳建仁肯定衛福部主動查驗揪出廠商，也請食藥署持續辦理例行或專案稽查，把關民眾安全，確保產品符合規定，此外食藥署正檢驗此批違規產品是否含萊劑，並要求食藥署要針對結果進行說明。

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