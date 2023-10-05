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馬文君坦承將音檔給韓政府　林俊憲轟：還配當國會議員嗎

▲馬文君證實將音檔給南韓駐台代表處，林俊憲轟把資料交給韓國政府叫「借刀殺人」，好心協助韓國調查本國公民，讓台灣可能無法獲得關鍵技術。（圖／翻攝自馬文君臉書）
▲馬文君證實將音檔給南韓駐台代表處，林俊憲轟把資料交給韓國政府叫「借刀殺人」，好心協助韓國調查本國公民，讓台灣可能無法獲得關鍵技術。（圖／翻攝自馬文君臉書）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委馬文君遭控洩密，而馬文君透過辦公室聲明有將音檔給國防部、南韓駐台代表處與法務部調查局。對此民進黨立委林俊憲今（5）日表示，把資料交給韓國政府這招叫「借刀殺人」，好心協助韓國調查本國公民，讓台灣可能無法獲得關鍵技術，利用台灣的國際處境痛處來傷害台灣，「這種人還配當國會議員？退選接受調查吧！」

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林俊憲指出，潛艦事件發酵至今，大概已經有了個清晰的輪廓，終於等到馬文君脫口承認將機密資料交給韓國代表處，並且很可能這就是導致多名韓國顧問被捕的原因。首先，潛艦國造的難處中，中國政治壓力阻攔技術引進，始終是台灣最大的困擾。最優先且唯一的目標是造出潛艦，但迫於政治現實，無法透過正式官方授權管道獲得技術，只能退而求其次，在不違反台灣法律的大前提下，尋求私底下接觸外國技術人員的管道。

林俊憲說明，韓國技術人員的案例便是如此，他們協助台灣的舉動或許因沒有獲得官方授權而有違反韓國法律之虞，但台韓是互不隸屬的兩個主權國家，有各自的司法管轄權。台灣無權對韓國法律置喙，更不可能在台灣境內適用韓國法律，韓國能決定要不要在境內處罰這些本國公民技術人員，但其在台灣領土內的行為，完全符合台灣法律。

林俊憲說，自己很好奇，馬文君身為台灣的國會議員，受國內法律管轄，為何要如此「好心」協助外國政府調查本國公民？然後反過來讓台灣陷入有可能無法獲得關鍵技術的風險？兩種可能，一種是根本不想潛艦造起來，那就得追問誰在台灣缺乏潛艦這件事上能獲得最大的利益？答案應該不用明講。

林俊憲分析，第二種可能，馬文君沒那麼壞心，她還是想要潛艦造起來的，只不過技術來源不是她所「認可」的公司或國家，手上有更好的想要「介紹」給造艦團隊，只好直接引入外國政府力量把對手給排除。但台灣本來就沒多少選擇，摧毀已確保的技術來源，整個造艦計畫可能陷入極大風險，馬文君有考慮過這點嗎？「會講成『無矢放的』的人，根本思考不了這麼多」。

林俊憲表示，台灣的國際處境，導致台灣不得不用這種變通模式來獲取關鍵技術，結果馬文君的所作所為，卻是把台灣的痛處當成自己的武器，根本不需自己接觸中國，靠曝光情報讓中國施壓第三國就夠了，「妳還配做國會議員嗎？退選接受調查吧，這會是妳最好的下台身影了」。

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