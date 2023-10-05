畜產會進口「冷凍蛋黃液」違反《食安法》！北市衛生局開罰30萬元
由財團法人中央畜產會自行輸入之冷凍蛋黃液，因未貼有中文標示，遭台北市衛生局依違反食品安全衛生管理法和衛生福利部違規罰鍰處理原則，處新台幣30萬元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局指出，畜產會已於昨（4）日依行政程序陳述意見，並檢附近1年銷售額(累計販售800桶)、產品成分明細及改善前後產品標示圖示等資料，經綜合審酌違規情節、資力加權、行為故意性、健康危害程度及其他參考加權等事實，並依該原則第3點規範同時考量從事相關業務之經驗年資，違法者防堵危險或損害發生或擴大之態度及作為，處30萬元罰鍰。
台北市衛生局說明，畜產會裁罰金額係計算其違規冷凍蛋黃液銷售額達240萬元以上未達480萬元，未有中文標示之事實畜產會有預見其發生而其發生並不違背其本意者屬間接故意，另該會聲明原文標示已可清楚辨識產品資訊，惟其原文標示含多國語言，下游食品業者無法清楚識別正確來源資訊，恐有使下游業者調配加工無法正確標示來源地，並造成消費者購買後易生爭議。
台北市衛生局表示，有關畜產會倉儲地點待報廢之逾期蛋品，因進口蛋品為民眾高關注議題，為確保畜產會待報廢之逾期蛋品確實銷毀，衛生局已要求畜產會提供銷毀計畫，內容包含品名、預計銷毀日期、銷毀方式、分批銷毀數量及銷毀地點，以利衛生機關追蹤查核。