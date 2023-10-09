國慶連假朝聖星巴克特色門市！花蓮童話木屋、台南柚子、宜蘭遊艇

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全台第一間「童話星巴克」，座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，在藍天白雲下襯托的坐擁海岸山脈與中央山脈的花東縱谷，有如從童話故事誕生的夢幻小木屋，建築風格融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情，一開幕就造成轟動。
《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱，夢幻絕美的「星巴克花蓮理想門市」8大必拍亮點。推薦搭乘理想大地遊湖船，遊逛落羽松林、欣賞湖光山色，還能實現在船上喝星巴克的浪漫。
都來到花蓮，也加碼推薦距離理想門市約15分鐘車程的「貨櫃屋」洄瀾門市，獲選為「星巴克亞太區 13 家必訪門市」之一，以走訪各地的貨櫃交錯堆疊而成，鏤空處以大面積採光天窗，引入飽滿日光層層灑落，好拍又特別；還有在地市場首間社區共榮門市的花蓮和平門市，在台泥DAKA園區蓋出依山傍水的屋脊式玻璃屋，蘊含飽滿原住民文化。
📌台南麻豆門市是顆黑白摩登「柚子」！
以當地盛產柚子為發想的台南麻豆門市，建物外觀結構擷取自柚子皮剝開後的飽滿果實形狀及紋路，再運用輕透玻璃及鋼板實牆的黑白交錯，呈現出片片堆疊、相互對稱的果瓣概念，不少人還以為是走進了黑白摩登的馬戲團帳篷裡。
📌宜蘭頭城門市登上「遊艇」乘風破浪！
坐落於宜蘭縣頭城鎮內、背靠雪山面向大海的星巴克宜蘭頭城門市，以「遊艇」為設計意象，乘載「石港春帆」商船雲集的歷史背景，整棟純白色、獨棟兩層樓高的建築量體，實踐「俐落、直線、簡潔」美學，以大面幾何形體搭配圓形、弧線與斜線，再結合海水般的藍色落地玻璃，將秀登上遊艇乘風破浪的感覺。