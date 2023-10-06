亞運棒球／金牌戰對哪國有利？歷屆成績曝 打中國隊目前勝率100%
2023杭州亞運賽程即將進入尾聲，其中在亞運棒球項目中，中華隊日前對陣中國隊，以4：1的成績擊退地主隊，確定提前晉級金牌戰，中華隊將拚暌違17年金牌。然而今（6）日韓國及中國將進行超級循環賽，勝者將晉級金牌戰，成為中華隊對手。然而，來回顧一下過去在亞運當中，中華隊面對兩國的勝率到底是如何，對上哪國又更有優勢呢？
記者張嘉哲/綜合報導
有球迷在中華隊晉級亞運棒球金牌戰之後，就在PTT發文表示「目前對手還是未知的狀態，雖然中國今天中午就迎來賽事，但是這屆韓國實力也很迷，誰輸誰贏還很難說，想問金牌戰大家比較想要中華隊對上哪個一國？」貼文曝光後，不少人認為論過往戰績來說「中國隊相對中華隊比較有優勢，畢竟韓國隊是要挑戰4連霸的隊伍，且中華隊過去對戰韓國紀錄勝率沒有中國隊好」。
然而翻開過去亞運棒球項目戰績始，中華隊這次晉級金牌戰睽違9年，歷史上第6次，如果金牌戰對手是中國隊的話，自亞運1990年納入棒球項目後，中華隊與中國隊在7屆亞運上曾經碰頭，中華隊8戰全勝，目前勝率是100%。
不過如果金牌戰是對上韓國的話就有些許棘手，台韓大戰曾經亞運交手12次，台灣只有贏下3次，勝率大概只有24％。其中2010、2014年的金牌戰都是打中華隊，最終都是韓國拿下金牌，韓國隊也從2010開始連續三屆都是金牌，這次杭州亞運要挑戰四連霸。
不過雖然過去24年之間，台韓大戰中華隊只贏下3次，但是3次當中，有2次是上屆亞運跟本屆亞運，顯見近年來中華隊的實力已經提升了不少，上次在超級循環賽中以4：0完封韓國，更是硬實力的表現！如果金牌戰再度對陣韓國，也可能再度取勝，拿下暌違17年的亞運棒球金牌！請大家為中華隊加油。