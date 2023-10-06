市場買狗肉「見腿插鋼釘」！他傻：這個能吃嗎 飼主崩潰現身認親
在中國，雖然農業部在幾年前已經將狗歸為「伴侶動物」，而不再視為畜禽，也隨著文明進步以及對動保議題的觀念提升，大眾對於狗是「伴侶動物」的意識也達到一致。但在中國些許地方，仍然還是有吃狗肉的習慣，甚至有意人士偷狗販賣的事蹟也時有所聞。近日就在大陸社群上瘋傳，一位民眾到市場買狗肉，結果發現狗腿上面有鋼釘，好奇上網詢問「這可以吃嗎？」沒想到卻釣出飼主，表示自己的狗曾因傷開刀，在腿部植入鋼釘，但最近狗走失，讓他崩潰的表示「我沒想到是這樣的方式見最後一面」。
記者張嘉哲/綜合報導
一位民眾在社群上貼文表示「今天去買了2個狗腿，有一個裡面都是鐵，還有螺絲，這是什麼情況？不知道能不能吃？」沒想到貼文卻釣出飼主表示「這是我的狗，因為車禍撞折了後腿骨，做了骨接手術當時花了3.5萬，十天前突然丟了，以這樣的方式相見，是我最不願意看到的一幕。」
不少大陸網友見狀紛紛安慰表示「真的不要再吃狗肉了呀....這些偷狗的人真的會下地獄」、「這個手術非常昂貴....會動這個手術一定是把狗當家人了，偷狗的人真的該死」、「為什麼這年頭還有人要吃狗肉」、「所有奪愛之人都非常可恨」、「我不能接受.....」。
而仔細看該名飼主的社群，近幾日都貼滿自己狗狗的紀念影片，滿是悲傷的字眼「也許我們不會再相見，但是我不會停下我追尋你的腳步」等等，個人自介也更改表示「各位網友謝謝大家的關心，現在我不能逐一回覆您們的評論，請你們諒解，後續我會尋找賣狗肉的去證實，我在這也希望如果你也是丟失狗的人，希望狗寶跟主人能夠早日相逢」。
事實上，在中國還是有部分地區有食用狗肉習慣，廣西玉林市，在每年的夏至（6月21日或6月22日）間，當地群眾便會按歷史形成的風俗開始大量食用荔枝跟狗肉，舉辦所謂玉林荔枝狗肉節，每年的狗肉節都會有超過萬隻狗狗遭到宰殺，近幾年受到動保聯盟、愛狗人士的抨擊，要求停止該活動，呼籲「不要再吃狗肉」。