ChatGPT講話有呼吸聲！Joeman實測問「會消滅人類？」 結局超毛
人工智慧聊天機器人程式ChatGPT推出之後，引起全球關注，而OpenAI上個月底又新增了語音、圖像辨識功能，讓用戶可以免打字輸入、訓練外語口說能力，以及應用在各種不同層面的用途。百萬網紅Joeman近日實測語音對談功能，沒想到當他提問「會不會消滅人類」，ChatGPT回答到一半卻突然當機，令他嚇壞喊：「應該只是巧合吧？」同時，ChatGPT模擬人聲的真實程度，也引起網友驚呼：「好強！還有呼吸聲。」
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman昨（5）日實測ChatGPT語音對談功能，並在IG上PO出影片表示「超像真人！用語音跟ChatGPT，結果令人毛骨悚然…」只見畫面中，Joeman先是問ChatGPT會不會說中文，接著ChatGPT開始用中文回答：「我們可以用中文交談，你想⋯你想談論什麼嗎？」
Joeman接著問ChatGPT：「人工智能會不會選擇消滅人類？」起初ChatGPT給出否定答案，「當談到未來和人工智能的應用時，我們的目標是確保這些技術，在人類的監督下⋯」沒想到講到一半卻突然當機，並顯示連結失敗，讓Joeman當場嚇喊：「哇他是不是自己衝突了，等一下你不是說好不要消滅我們的嗎？」
影片曝光後，立即引起廣大熱議，有網友分析，「也許他搜尋到有可能被人類下指令去消滅人類的資料，那他前面說的就矛盾所以當機？」讓Joeman也認同表示：「對！我也有想到這個，細思極恐。」另外，也有不少人驚呼，ChatGPT語音功能和真人講話模式幾乎一模一樣，「這個擬人語氣太可怕了」、「竟然還有語助詞」、「好強！還有呼吸聲，這樣需要找人聊天可以用這個」。