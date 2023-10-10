新建豪宅常見「這1裝飾」不光好看！內行曝隱藏功效：助冷氣省電
買房是人生大事，且房子一住就是好幾十年，因此許多人也會特別重視房屋的外觀以及設施。近期就有民眾觀察到，新建的房屋上，常常出現這個「奇妙裝飾」，不禁好奇設置用途為何。隨後也有內行詳細解答隱藏功效：「有助於省電！」
記者潘毅/綜合報導
近期一位網友在臉書社團《爆系知識家》上貼出新房子的照片，並用紅框圈起建築外觀上一條又一條直向物體，並表示「現在新房子都喜歡用這種一根一根的東西，但它的功用是什麼啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「裝飾美觀吧」、「覺得裝飾美觀+1」、「看起來滿有設計感的」、「好看耶，我也在想怎麼突然一堆裝這個」、「增加防禦力XD」、「增添一點藝術感吧」。
隨後也有一些內行人解答「放冷氣室外機的地方，從外觀看起來美觀，也有助散熱」、「鋁隔柵，鋁合金材質、不生鏽、遮陽、散熱快」、「格柵，材質多為鋁合金、不銹鋼！」、「耐風、防曬、美觀用」。
現代許多人家中都會安裝分離式冷氣，過去怡和家電店長強先生也指出，冷氣「室外機」的安裝位置其實很有學問，「由於冷氣壓縮機，它運轉時後產生的熱能，加上冷氣它的室內機，本身就是一個冷熱交換的過程，冷要排出來，熱就要往透過室外機走掉」，而這個「鋁隔柵」不但遮住陽光讓室外機不被直射，還能讓陽台散熱性更好，因此也有助於冷氣節能省電。