2023日本伴手禮「必回購前20名」！冠軍台人超愛　東京芭娜娜第8

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而本次排行前3名為「薯條三兄弟」、「福砂屋長崎蛋糕」及「Royce生巧克力」，其中薯條三兄弟為4年前的第3名，今年勇奪冠軍寶座；福砂屋長崎蛋糕（特別是五三燒）在4年前是冠軍，今年被薯條三兄弟擠下來；Royce生巧克力則是4年前的亞軍。前3名都很受歡迎，只是在今年排行順序換了。
另外，在4年前排在第30名的砂糖奶油樹「Sugar Butter Tree」，在今年獲得第7名，是名次進步最多的品項；而「東京芭娜娜」之前獲得第11名，今年卻排行第8名，讓林氏璧驚呼：「被臭罵為過譽的它，還進步了！」；至於「各地限定口味的Kit Kat巧克力」在2019年是第5名，今年卻僅獲得第14名，是所有伴手禮中退步最多。
2023年東京回購率最高的必買伴手禮土產投票結果：
1.薯條三兄弟
2.福砂屋長崎蛋糕 特別是五三燒
3.Royce生巧克力
4.小倉山莊的仙貝
5.YOKUMOKU雪茄蛋捲
6.Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅乾
7.Sugar butter tree
8.東京香蕉
9.Royce洋芋片
10.白色戀人相關
11.New York Perfect Cheese
12.東京牛奶起司工廠餅乾
13.LeTAO乳酪蛋糕
14.各地限定口味的kit-kat巧克力
15.文明堂長崎蛋糕，銅鑼燒
16.GATEAU FESTA HARADA 法國麵包脆餅
17.年輪家年輪蛋糕
18.北山茶之菓
19.一蘭拉麵土產
20.ひよ子小雞和菓子