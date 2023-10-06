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2023日本伴手禮「必回購前20名」！冠軍台人超愛　東京芭娜娜第8

▲旅日達人林氏璧發起「日本回購率最高的必買伴手禮」投票活動，統計出排行前20名，並與2019年的投票結果比較。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲旅日達人林氏璧發起「日本回購率最高的必買伴手禮」投票活動，統計出排行前20名，並與2019年的投票結果比較。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多台灣民眾出國遊玩，其中日本更是旅遊首選，而日本伴手禮琳瑯滿目，到底哪一樣才最受台灣網友歡迎呢？旅日達人林氏璧近日就發起「回購率最高的必買伴手禮」投票活動，統計出排行前20名，並與2019年的投票結果比較。前三名分別為「薯條三兄弟」、「福砂屋長崎蛋糕」及「Royce生巧克力」。而許多人覺得過譽的「東京芭娜娜」意外進步到第8名，名次退步最多的則是「各地限定口味的Kit Kat巧克力」。 

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林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發起投票，「去東京玩的朋友，有哪一些土產這麼多年來你會一買再買，不管是自己吃或是買回來送人呢？」統計時間共2日，可以複選，最終共有10342票，另有503票投給「九成伴手禮都過譽，幾乎不會回購」。 

▲許多人覺得過譽的「東京芭娜娜」意外進步到第8名。（圖／NOWnews資料照）
▲許多人覺得過譽的「東京芭娜娜」意外進步到第8名。（圖／NOWnews資料照）
而本次排行前3名為「薯條三兄弟」、「福砂屋長崎蛋糕」及「Royce生巧克力」，其中薯條三兄弟為4年前的第3名，今年勇奪冠軍寶座；福砂屋長崎蛋糕（特別是五三燒）在4年前是冠軍，今年被薯條三兄弟擠下來；Royce生巧克力則是4年前的亞軍。前3名都很受歡迎，只是在今年排行順序換了。 

另外，在4年前排在第30名的砂糖奶油樹「Sugar Butter Tree」，在今年獲得第7名，是名次進步最多的品項；而「東京芭娜娜」之前獲得第11名，今年卻排行第8名，讓林氏璧驚呼：「被臭罵為過譽的它，還進步了！」；至於「各地限定口味的Kit Kat巧克力」在2019年是第5名，今年卻僅獲得第14名，是所有伴手禮中退步最多。 

2023年東京回購率最高的必買伴手禮土產投票結果： 

1.薯條三兄弟 

2.福砂屋長崎蛋糕 特別是五三燒 

3.Royce生巧克力 

4.小倉山莊的仙貝  

5.YOKUMOKU雪茄蛋捲   

6.Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅乾 

7.Sugar butter tree   

8.東京香蕉 

9.Royce洋芋片  

10.白色戀人相關 

11.New York Perfect Cheese 

12.東京牛奶起司工廠餅乾 

13.LeTAO乳酪蛋糕 

14.各地限定口味的kit-kat巧克力 

15.文明堂長崎蛋糕，銅鑼燒 

16.GATEAU FESTA HARADA 法國麵包脆餅   

17.年輪家年輪蛋糕   

18.北山茶之菓 

19.一蘭拉麵土產   

20.ひよ子小雞和菓子 

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