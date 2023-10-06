日清神奇新品「電競杯麵」口感曝光！他試吃完驚呆：精神好到不行
日本知名泡麵品牌「日清」推出兩款新品「電競杯麵」及「電競咖哩」，引發許多網友熱議。現居東京的日本達人「研究生・日本大特搜」實際去買來試吃，發現在吃完泡麵及咖哩之後竟精神好到不行，看了成分才得知裡頭不只含有咖啡因，還有提神飲料及營養品常出現的成分「精胺酸」，讓他驚呼：「瞬間我大概理解為什麼是『玩家』專用泡麵了。」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「研究生・日本大特搜」4日發文表示，他日前去逛超市看到日清最新推出的電競杯麵及電競咖哩，專門給打電動的人吃，對此感到很好奇，因此決定發揮實驗精神，買回家試吃看看。
首先研究生吃了泡麵，發現完食之後精神非常好，接著又吃了咖哩，「瞬間我大概理解為什麼是『玩家』專用泡麵了，精！神！好！到！不！行！」他看了後面的營養成分發現，黑胡椒大蒜炒麵有41mg的咖啡因以及427mg的精胺酸，薑汁肉末咖哩飯則有47mg的咖啡因以及533mg的精胺酸，「所以真的就是加了咖啡因和提神飲料在裡面的概念」。
研究生也提供試吃心得，他認為咖哩非常好吃，且辣味更提升層次感，至於炒泡麵則要注意攪拌均勻，味道還不錯，蠻推薦大家來日本玩可以在便利商店買來吃吃看，「只是吃完真的會精神好到不行，所以好像不太適合觀光客拿來當宵夜吃」。
事實上，日清於9月中旬推出新品「電競杯麵」和「電競咖哩」，口味分別是「黑胡椒大蒜炒麵」（售價280日圓）及「薑汁肉末咖哩」（售價298日圓），主要是提供給平時喜歡打電動的玩家方便食用，由於兩款產品皆沒有湯汁，不只免擔心湯汁灑出來，弄髒玩家的桌面設備，且麵也不會因為長時間擺放而泡爛，相當適合邊玩電動邊食用。