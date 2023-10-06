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中國人冒充台灣人在日本開店詐騙！矢板明夫曝分辨「5方法」

▲矢板明夫指出，最近這幾年，「中國人開的台灣料理店」，在日本如雨後春筍一般增加了很多，已經成為了一種社會現象。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲矢板明夫指出，最近這幾年，「中國人開的台灣料理店」，在日本如雨後春筍一般增加了很多，已經成為了一種社會現象。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本宣布核廢水排海後，中國當局禁止日本水產進口，許多中國民眾撥打電話到日本政府甚至是無辜店家謾罵，造成中日之間關係緊張。這種氣氛不僅影響在中國經商與居住的日本人，也影響到在日本經商與居住的中國人。有的中國店家因此假冒為台灣料理，「中國人開的台灣料理店」成為一種日本特殊現象。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，日本網友總結出分辨中國人與台灣人的「5方法」，矢板明夫認為「雖然有些武斷，但也算是日本人生活的智慧吧！」

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矢板明夫今（6）日在臉書發文表示，福岡縣有一家台灣料理的店主，因為詐騙罪被警方逮捕了，店主偽造員工資料從而領取了當地政府57萬日圓的疫情補助。而值得注意的是，被逮捕的這位27歲男性店主，是中國人。和台灣沒有任何關係。

矢板明夫透露，比起詐領政府補助，日本網友更無法接受中國人冒充台灣人開店這件事，有網友留言說「騙政府的補助當然不對，但是冒充台灣人欺騙消費者更不對，應該給這位店主算兩個詐騙罪」。

矢板明夫指出，最近這幾年，中國人開的台灣料理店，在日本如雨後春筍一般增加了很多，已經成為了一種社會現象。據說，原因是這幾年中國國內的反日浪潮，使中國的形象受到了嚴重的打擊，中國料理店的客人也相對減少了。相反，隨著台日關係的升溫，台灣料理也越來越受到日本消費者的青睞。在口味上比中國料理清淡一些的台灣料理，也給人一種更健康的印象。

為了因應「中國人開台灣料理店」的現象，日本網友也討論了許多區分台灣人和中國人的方法，矢板明夫根據網友的討論，總結出5點心得分享給大家。

1、店內的裝潢喜歡用紅色金色的，大部分是中國人；相對而言台灣人喜歡低調一點的顏色。
2、中國人說話聲音大；台灣人說話聲音小。
3、菜單裡面有滷肉飯的，是真的台灣料理。沒有的一定是假的。
4、看店員胸前的名牌，三個字名字的是台灣人；兩個字名字的是中國人。
5、還有一種分辨方式很好笑。和店員聊天，跟他說「我很喜歡台灣這個國家」。如果對方馬上反駁「台灣不是一個國家」，那一定是中國人。

矢板明夫認為，「以上的分辨方法，雖然有些武斷，但也算是日本人生活的智慧吧！」

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