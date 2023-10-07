陸網紅來台灣玩「整路狂讚美食」！一票台人罕見認同：是國旅救星
中秋連假訂房率創下今年新低，今（7）日又迎來雙十國慶連假，許多民眾關注國旅是否倍受挑戰。而近日有網友發文指出，他看到大陸網紅Sean來台灣旅遊，不斷稱讚台灣景點與美食，YouTube影片吸引許多網友觀看，忍不住驚呼「是國旅救星嗎？」貼文曝光後引起不少人認同喊「默默就把台灣行影片看完，蠻有趣的」、「一直吃一直讚，真的是國旅救星」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友3日在PTT發文，他以「肖恩逛吃TV是國旅救星嗎？」為題，表示YouTube首頁突然推薦他這個頻道，內容就是兩名大陸人到台灣旅遊四處品嚐美食，無論是吃滷肉飯或阜杭豆漿都讚譽有加，「每道菜講得好像米其林三星、人間美味一樣，害我連看四集了」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「默默就把台灣行影片看完，蠻有趣的」、「超有趣的，比一堆特效的YTR自然很多」、「一直吃一直讚，真的是國旅救星」、「重點應該不是好不好吃～而是他們有股劉姥姥進大觀園的fu」。但也有人直言，「毫無講評，只是讓人覺得都很好吃跟狂吹捧」。
事實上，Sean原本是杭州人，多年前移居泰國清邁，並開設YouTube頻道分享旅居泰國的生活，目前已經擁有超過30萬人訂閱。而他近日和好友「陳老師」來台旅遊，隨性的風格受到許多網友喜愛，每次開直播都會吸引不少人觀看，近期引起熱烈討論。