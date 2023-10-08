50+女性每10人4個骨鬆！髖部骨折年死亡率20%　醫教「這物」防範

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骨鬆患者一旦骨折，可能造成失能、生活無法自理，尤其是髖部骨折，一年內死亡率甚至有20%，且40%的病人將無法獨力行走，嚴重性不容忽視。
王柏堯指出，骨鬆基本預防及非藥物治療，包含維生素D3（每日800-1000國際單位IU）與鈣片（每日約1000毫克）、均衡飲食並選擇多含鈣質的食物、避免抽菸酗酒、 有氧及肌力運動、戶外活動、適度日曬等。
目前也建議，若發生過脆弱性骨折、脊椎、 髖部骨折，或骨質檢查T值小於等於-2.5，需開始使用骨鬆藥物治療，才能降低未來骨折的風險，另網路上也有提供骨折風險評估工具「FRAX」，輸入個人資料後，若發現自己10年內骨折機率大於20%，或髖部骨折機率大於3%，也應開始進行骨鬆治療。
王柏堯表示，骨鬆藥物治療有許多選擇，包含各類針劑及口服藥物，雖治療後骨質密度未必可以恢復正常，但按時服藥能有效降低骨折發生率，千萬不能擅自停藥。
🟡骨質疏鬆症注意事項
📍均衡飲食，可多選擇富含鈣質食物，如奶類、海產類、豆品類、蔬菜類、果仁類等。
📍不抽菸，少喝酒 。
📍維持有氧、肌力運動習慣，建議每週至少3次、每次30到60分鐘。
📍維持戶外活動，適度曬太陽可助鈣質吸收。
📍可上網搜尋骨折風險評估工具「FRAX」，使用後若發現10年內骨折機率大於20%，或髖部骨折機率大於3%，應儘速就醫。
📍接受骨鬆藥物治療未必能恢復正常骨質密度，但切勿自行停藥，以免骨折風險上升。