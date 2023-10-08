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50+女性每10人4個骨鬆！髖部骨折年死亡率20%　醫教「這物」防範

▲50歲以上女性每10人就有4人有骨質疏鬆症的問題，輕微跌倒就可能導致骨折，髖部骨折一年內死亡率甚至有20%。（示意圖／Shutterstock）
▲50歲以上女性每10人就有4人有骨質疏鬆症的問題，輕微跌倒就可能導致骨折，髖部骨折一年內死亡率甚至有20%。（示意圖／Shutterstock）

NOWnews／綜合報導

時序進入秋天，陽光露臉的日子會愈來愈少，民眾要把握出太陽的時間多曬、多活動。醫師指出，根據國健署調查，國內50歲以上男性中，每5人中1人有骨質疏鬆症的問題，女性比例更是男性2倍，要預防，除多攝取含鈣質食物外， 要注意適度曬太陽，可助體內製造維生素D、提升鈣質吸收，進而延緩骨質流失。

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台北醫學大學附設醫院骨科部主治醫師王柏堯說，骨鬆患者骨折風險較一般人高出2至4倍 ，易引發的骨折部位多集中於脊椎、髖 部、腕部和肩部，也許只是一次輕微的跌倒便導致骨折，且若曾發生骨折，1年內發生第二次骨折的機率將高達20%。

骨鬆患者一旦骨折，可能造成失能、生活無法自理，尤其是髖部骨折，一年內死亡率甚至有20%，且40%的病人將無法獨力行走，嚴重性不容忽視。

王柏堯指出，骨鬆基本預防及非藥物治療，包含維生素D3（每日800-1000國際單位IU）與鈣片（每日約1000毫克）、均衡飲食並選擇多含鈣質的食物、避免抽菸酗酒、 有氧及肌力運動、戶外活動、適度日曬等。 

目前也建議，若發生過脆弱性骨折、脊椎、 髖部骨折，或骨質檢查T值小於等於-2.5，需開始使用骨鬆藥物治療，才能降低未來骨折的風險，另網路上也有提供骨折風險評估工具「FRAX」，輸入個人資料後，若發現自己10年內骨折機率大於20%，或髖部骨折機率大於3%，也應開始進行骨鬆治療。

王柏堯表示，骨鬆藥物治療有許多選擇，包含各類針劑及口服藥物，雖治療後骨質密度未必可以恢復正常，但按時服藥能有效降低骨折發生率，千萬不能擅自停藥。

🟡骨質疏鬆症注意事項

📍均衡飲食，可多選擇富含鈣質食物，如奶類、海產類、豆品類、蔬菜類、果仁類等。

📍不抽菸，少喝酒 。

📍維持有氧、肌力運動習慣，建議每週至少3次、每次30到60分鐘。

📍維持戶外活動，適度曬太陽可助鈣質吸收。

📍可上網搜尋骨折風險評估工具「FRAX」，使用後若發現10年內骨折機率大於20%，或髖部骨折機率大於3%，應儘速就醫。

📍接受骨鬆藥物治療未必能恢復正常骨質密度，但切勿自行停藥，以免骨折風險上升。

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