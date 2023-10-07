百萬TYR流量崩盤！他曾是4大天王 影片上傳5天「觀看10900次」
百萬YouTuber「聖結石」過去歷經2次停更，消失了數年後，近年才又重返螢光幕前，但是成績跟過往已經是天差地遠，近日他上傳了最新影片，結果影片上傳5天，觀看人數僅有10900次，讓不少網友感到非常驚訝，在社群掀起熱議。過去聖結石當紅時，曾經被稱為YT界的四大天王之一，如今128萬訂閱的頻道已經乏人問津，讓粉絲也很感嘆。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「聖結石已經回歸了！這個流量算有進步了嗎？」只見貼出的截圖，是聖結石在10月1日上傳的街訪影片，題材為「你買過最貴的東西是什麼？」影片上傳至今（10月7日早上7時）觀看人數大約10900人次，不過該頻道的訂閱人數高達128萬人，觸及率連1%都不到，實在令人驚訝。
貼文曝光後，不少網友也為之感嘆「消失停更，後起新秀人才輩出，被淘汰很正常」、「很久沒看了....但怎麼這麼慘啊」、「他怎麼會變這樣....做原本的題材也不一定會這樣吧」、「跑去做加密貨幣之後，就不看了」、「之前日更真的很厲害，但後來去做加密貨幣割韭菜就掰掰了」。
事實上，過去聖結石在崛起的時候，大概是在2017年間，當時串流影音平台正開始流行，聖結石還有放火、小玉、尊被稱為YouTube界的四大天王，當時四人的流量都頂天，聖結石當時發行單曲包括《安儷》、《根本就不會再見面》都有破1500萬以上的點閱，甚至甜蜜情歌《真的不想嘴》還突破3300萬觀看，對比現在新片上架5天僅有萬餘人觀看，確實相差甚多。