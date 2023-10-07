高鐵戰雙十國慶連假！官網推1招「不怕台中站塞爆2.0」 眾讚實用
上週末適逢中秋連假，結果在最後一天收假的時候，台中高鐵站竟然出現擠爆人潮，排隊要搭自由座北上的旅客，竟然從二樓大廳一路綿延到站外一樓，畫面相當驚人。而這禮拜迎來國慶連假，除了這次國慶煙火將在台中中央公園施放外，搭上各地返鄉潮，為了因應龐大的旅客人潮，高鐵官網也在首頁設置「車站人潮資訊」，讓不少乘客直呼非常方便，且車站資訊是全台灣高鐵站都有，人潮狀況輕鬆就能掌握啦！
記者張嘉哲/綜合報導
今年的國慶焰火下週二將會在台中中央公園施放，然而這除了會吸引來台灣其他縣市的旅客之外，許多人在連假的最後一天又同樣會出現「北返人潮」，屆時有可能又會有台中高鐵站應付不來，乘客又要面臨大排長龍搭車的情況出現，根據統計，中秋連假最後一天，旅運超過33.8萬人次，是2007年通車以來單日新高。
而這次，台灣高鐵備戰國慶連假，特別在官網首頁設置「車站人潮資訊」，每個小時都會定期更新，會依照燈號顯示台中站等全線12座車站人潮狀況，如果顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車；如果是黃燈預估排隊等候時間超過30分鐘；紅燈的話等候時間會超過60分鐘以上，旅客可以斟酌更替交通工具或者行程安排，讓不少乘客大讚超方便「上次要是知道有這個的話，我就不會在過去高鐵站了！這很讚」。
而這次2023國慶焰火睽違9年重返台中，將於10月10日晚間8點於台中中央公園舉辦，此次焰火將結合無人機展演以及光雕水舞，並搭配全台首創的爵士音樂作為配樂，全程共36分鐘，屆時肯定會吸引不少外地遊客前往台中一起共襄盛舉！