漲到吃不起的食物！雞排僅排第二 冠軍漲3倍被抖出：當大家盤子
近幾年雖然基本工資不斷上漲，但由於許多人都是領超過基本工資的薪水，實際上根本「加薪無感」，加上通貨膨脹的影響，物價紛紛直線上升，讓不少人感嘆現在「1000元都非常難花」。近日就有網友討論「市面上有什麼東西漲價漲到已經讓人下不了手？」結果不少人答案都是「手搖杯」，直言真的是漲到「把大家都當盤子」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「市面上有哪些東西因為價格上漲，導致很多人都慢慢放棄購買的？」、「有的東西本來就便宜，怎麼漲都還是無痛消費，像是紅豆餅跟葱油餅，那有什麼東西這幾年來什麼漲了就再也不吃了呢？」
貼文曝光之後，網友紛紛點名「紅豆餅也漲的很誇張吧....我已經不太吃了」、「雞排真的好久沒吃了」、「雞排真的已經回不去了，寧願吃雞排便當」、「章魚燒以前一盒35，現在賣60真的買不下去」、「懷念以前40元的鐵板麵，現在要100元，超傻眼」、「紅豆餅漲太多不吃了」、「鹹酥雞一份70都沒幾塊肉」、「雞排真的是好懷念50元的時代喔」、「雞排真的漲得超誇張」。
不過除了紅豆餅、雞排榜上有名之外，最多人提到的則是「手搖飲」，「手搖飲以前一週可以喝2杯，現在有人請客才喝」、「手搖飲每週2至3杯，一個月也要多花1000元」、「手搖飲真的漲到亂七八糟....」、「手搖漲的比雞排誇張，以前10元喝紅茶，現在要40元，漲4倍真的太扯」、「手搖，真的都當大家是盤子」、「網美連鎖珍奶一杯都要65元起跳，跟25元的年代差太多」、「手搖真的很扯....現在棄坑不喝了」。