羅百吉女兒開別人特斯拉回家非首例 加拿大車主實測影片公開
50歲藝人羅百吉的28歲大女兒Ellie和港籍老公、小孩在北美生活，日前錯把別人同款同色的特斯拉開走，到家停好車了才發現「不是自己的特斯拉」。事實上，錯開走別人的特斯拉不是首例，先前在加拿大也有相同狀況，推測被誤開走的車可能未鎖定又處於「代客泊車」模式，才搞出烏龍。加拿大車主還分享自己誤開別人特斯拉的實測影片，引發討論。
記者徐銘穗/綜合報導
羅百吉昨晚在臉書表示，女兒用特斯拉的App開門了後，把其他停在路邊陌生人同款同色的車開回家了，對於使用特斯拉App感應，竟能開啟別人的車，直呼：「太奇怪了！」
事實上，羅百吉女兒Ellie不是第一位誤開走別人特斯拉者。今年3月，加拿大溫哥華的特斯拉車主Rajesh Randev，他誤開走別人的特斯拉後約5到10分鐘，收到來自正牌車主的一封簡訊，寫著「Rajesh are you driving Tesla?」（Rajesh你在開特斯拉嗎？），Rajesh才發現這台特斯拉的輪胎跟他的Model 3不一樣。
僅憑自己手機上的Tesla App就能解鎖別人的車輛，事發後Rajesh像特斯拉反映卻未獲回覆。資深車主推測，認為該車可能是未鎖定又處於「代客泊車」模式，才發生這此烏龍事件。《NOWnews今日新聞》同步詢問台灣特斯拉，但因事發在加拿大、北美，台灣特斯拉對此沒有回應。