LINE最新功能太狂！「點1按鈕」看到10年前照片：刪掉的全找回

羅百吉女兒開別人特斯拉回家非首例　加拿大車主實測影片公開

▲藝人羅百吉28歲大女兒日前錯把別人的同款同色特斯拉開回家，先前在加拿大也有同樣錯開他人特斯拉的案例，疑似「代客泊車」模式搞烏龍。（圖／羅百吉臉書）
▲藝人羅百吉28歲大女兒日前錯把別人的同款同色特斯拉開回家，先前在加拿大也有同樣錯開他人特斯拉的案例，疑似「代客泊車」模式搞烏龍。（圖／羅百吉臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

50歲藝人羅百吉的28歲大女兒Ellie和港籍老公、小孩在北美生活，日前錯把別人同款同色的特斯拉開走，到家停好車了才發現「不是自己的特斯拉」。事實上，錯開走別人的特斯拉不是首例，先前在加拿大也有相同狀況，推測被誤開走的車可能未鎖定又處於「代客泊車」模式，才搞出烏龍。加拿大車主還分享自己誤開別人特斯拉的實測影片，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅百吉昨晚在臉書表示，女兒用特斯拉的App開門了後，把其他停在路邊陌生人同款同色的車開回家了，對於使用特斯拉App感應，竟能開啟別人的車，直呼：「太奇怪了！」

▲加拿大出現特斯拉Model 3車主以APP解鎖車輛，還不慎誤開走別人的Model 3釀成烏龍。（示意圖／取自台灣特斯拉官網）
▲今年3月，加拿大出現特斯拉Model 3車主以APP解鎖車輛，還不慎誤開走別人Model 3的烏龍事件。（示意圖／取自台灣特斯拉官網）
事實上，羅百吉女兒Ellie不是第一位誤開走別人特斯拉者。今年3月，加拿大溫哥華的特斯拉車主Rajesh Randev，他誤開走別人的特斯拉後約5到10分鐘，收到來自正牌車主的一封簡訊，寫著「Rajesh are you driving Tesla?」（Rajesh你在開特斯拉嗎？），Rajesh才發現這台特斯拉的輪胎跟他的Model 3不一樣。

僅憑自己手機上的Tesla App就能解鎖別人的車輛，事發後Rajesh像特斯拉反映卻未獲回覆。資深車主推測，認為該車可能是未鎖定又處於「代客泊車」模式，才發生這此烏龍事件。《NOWnews今日新聞》同步詢問台灣特斯拉，但因事發在加拿大、北美，台灣特斯拉對此沒有回應。
 


他開走隔壁同色Model 3嚇傻　內行曝可能開啟Tesla這功能

影音／保時捷國道扛10噸鋼樑　後方特斯拉視角曝！跪謝「扛鋼樑」

特斯拉「交車1個月」就降價！Model S車主Joeman公開真實感想

特斯拉Model S、Model X史上最大降價　最高砍33萬！車主自嘲韭菜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞