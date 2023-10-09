專訪／經營茶籽堂像經歷3至4次創業！趙文豪曝成功打入飯店關鍵　

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「我像經歷過3到4次的創業」趙文豪這麼形容一路走來的心情。他坦言，創立茶籽堂每一個階段都有不同難題，從一開始只是賣商品進入到通路，到穩定之後，要跨入新領域文創產業，再到成立農業團隊，投入契作，進一步推動地方創生，這每一個過程都是一個新概念，對他來講，困難之處在於「每個階段都要很快學會原本不是這領域應會的東西」，尤其跨入文創通路，與傳統通路有很大不同，包括業務人才的選擇、行銷邏輯都不一樣。
傳統「有機通路」比較像零售業，茶籽堂只要負責把商品做好、好用，他們會幫忙上架，但「文創通路」通常給你一個空間、一張桌子，讓你自由發揮，你可能需要的是美學人力、陳列人力，你要有辦法「讓品牌說話」，文創通路不像一般超市或是有機通路常有折扣優惠，如何在沒有促銷活動下，消費者還願意選擇購買你的商品，越厲害的品牌越能吸引顧客主動上門，因此，你要有自己的品牌風格，要有辦法進行議題操作，要有辦法自己提供檔期，這些都跟傳統通路很不一樣。。
此外，為了台灣苦茶油復興，茶籽堂投入契作，成立了農業團隊，本來是農業門外漢的趙文豪在短短1、2年內就得了解農業發展。之後，茶籽堂又投入地方創生，他又得很快理解如何做地方創生，他形容「每階段學到的東西都很不一樣，每個學習過程都是一種生態系的學習概念」，畢竟在這個時代，你要靠一個人把一件事從頭到尾學到很精，其實很難，尤其在快速變遷的時代，沒有花3、5年辦不到。
讓台灣土地被看見 茶籽堂成功打入飯店通路重要關鍵
對於打敗國際洗沐品牌，成為台灣文創旅店、精品飯店指定用品及合作對象，趙文豪說，主要是茶籽堂品牌定位已從傳統商品，轉向訴求「讓台灣土地美好被看見」，剛好台灣也進入本土化、在地化過程，越來越多飯店在找台灣品牌，茶籽堂又是很在地的台灣品牌，使用台灣原物料，包裝也具台灣特色，很容易被優先選擇，「這也是一個因緣際會」。
「如果我們當初只是很單純做商品、賣商品，包裝沒有改變，我們沒有再講更深刻的議題，其實我們也不會被飯店選到，要發展飯店也很困難。」趙文豪認為，經營品牌存在的意義，取決於你成立這品牌想為世界帶來什麼不樣，像茶籽堂真的希望可以發掘屬於台灣土地的美好，希望台灣土地的美好被世界看到，當你想要改變自己越多，就有更多消費者因為這件事而支持你，當然，改變幅度的大小，也會影響消費者支持度。
他說，茶籽堂成功翻轉品牌價值，就在於「我們一直想為台灣土地做些事情」，才會成立農業團隊，以台灣苦茶籽為契作根本，契作之後才認識南澳朝陽社區，想要翻轉社區老化議題，「看似我們好像抓對議題，但不是，其實我們是符合核心原素，就是發掘土地的美好，讓台灣土地的美好被世界看到，這就是品牌內涵。」
不過，趙文豪也坦言，契作確實要投入很多精力，契作跟單純採購原料成本更是差貴好幾倍，但現在來看，「還好當初有做這決定」，因為茶籽堂後來很多品牌價值及深度，還有影響力，都是從「契作」開始，很多好奇當初你們怎麼可以想到這麼多，其實根本沒想那麼多。他說，「可能沒想那麼多才敢走這條路，現在再走一次，我可能不願意，因為真的有點複雜，有點靠天吃飯，有點靠緣份，真的不容易。」
投入地方創生自認表現不到80分 還在學習階段
至於茶籽堂在2018年投入地方創生的表現，趙文豪只給自己打「70分至80分」，因為現在還在學習的過程，很多還是新的領域。不過，他自己比較不會用打分數看這事情，而是看它有沒有繼續往前發展，這事情他給予自己及社區肯定，也一直努力推進，當然中間也會遇到很多困難，一般他不會用打分數，畢竟這要用10年、20年，甚至50年軌跡來看，只要有答前就是一個好的向。
趙文豪強調，「地方發展我們盡力而為，畢竟它是群體力量的展現，不是靠一個企業就可以讓地方活過來，它是一群人的努力。」他還說「不可能再去別地方做，因為太難了！」朝陽現在發展的很好， 茶籽堂只占2成關鍵因素，社區發展協會也非常努力，「我們只是站在巨人肩膀上給予一些新時代想法，讓地方被看到，其實茶籽堂沒這麼偉大。」
很多人也問他下一步是什麼？趙文豪說，做地方創生一做就是1、20年的路，沒有什麼訣竅，早期確實有很大突破，發展農業又推地方創生，未來每10年檢視看看，相信還是會有不一樣的地方，茶籽堂希望未來這地方如同當初想像，有更多年輕人回來，可以把這地方傳承下去，環境同樣維持美麗又乾淨，這也是我們的願望。
至於茶籽堂是否會往國際化發展？趙文豪提到，在台灣土地做到一個程度，才會想要國際化，「走國際化不難，難在於國際上會不會有影響力？」如果只是賣商品，當然可以很快擴展，但他希望也能讓國外感受到台灣土地的美好，而要達成這目標，不只是開一家店，還要有概念店、開旗鑑店等，品牌國際化的準備工作非常多，因此，「我們對於國際化不急，因為土地扎根越深就能走的越遠，茶籽堂也有在準備，但「一定要水到渠成才出去」。