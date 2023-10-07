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「美豬吞下肚人民很驚惶」　豬肉攤之子侯友宜籲政府守住食安

▲侯友宜到彰化鹿港出席全台吳姓宗親會懇親大會，與資深藝人吳敏等人合影。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
▲侯友宜到彰化鹿港出席全台吳姓宗親會懇親大會，與資深藝人吳敏等人合影。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）

記者顏幸如／彰化報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日在台中、彰化跑行程，4度提到本土豬肉受原料調漲、進口美豬洗產地等衝擊，從豬農到豬肉攤無不唉唉叫，呼籲政府重視，平穩豬價、保護國產畜牧業。侯友宜說父親靠賣豬肉養大自己，感慨現在的老百姓不僅比當年更辛苦，連吃的安全都快守不住。

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侯友宜今（7）日走訪台中、彰化，第1站陪立委參選人廖偉翔到台中市西屯區水湳市場掃街，他在一家豬肉攤停留6分鐘之久，老闆娘知道侯友宜的爸爸也是同行，開心送他一對蘿蔔、祝福他有好采頭，還抱怨今年以來豬價漲了近5成，但她怕消費者卻步，零售價只敢漲1成，多出來的成本靠自己吸收。

侯友宜問她灌香腸是否都用本產豬肉？老闆娘秒回「當然！我不用進口豬！」並說別人如何賣豬肉她不清楚，但老顧客都是因為「我信任妳」向她買肉。

▲「豬肉攤之子」侯友宜和老闆娘大聊賣肉經，還不忘關切美豬議題。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
▲「豬肉攤之子」侯友宜和老闆娘大聊賣肉經，還不忘關切美豬議題。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
侯友宜在第3站台中后里受訪時表示，進口的美豬被洗產地變成加豬、英豬，也無標示是否含萊劑，已引起人民驚惶，連市場賣國產豬肉的阿姨都受波及。人民信任政府，政府卻連簡單的標示問題都無法解決！農業政策不是只有撒幣政策，如何讓產銷平衡、通路走到國際化，都是農民最在意的。

下午侯友宜在彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳陪同下，前往彰化縣芳苑鄉的畜牧場關心養豬產業。養豬協會理事長陳筆輝指出，國產養豬產業逐年萎縮，先前中央政府為穩定豬價，花3億元補助進口豬肉，他建議把經費用在冷凍國產豬，政府卻說「怕消費者買不到豬肉，會造成跟蛋一樣風暴」，根本是本末倒置，應該先凍存、不夠再釋出，不僅能平穩豬價，還可以讓國人買到好的國產豬。

▲侯友宜（右一）到彰化參觀養豬畜牧場。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
▲侯友宜（右一）到彰化參觀養豬畜牧場。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
侯友宜表示，現在出現「進口豬肉洗產地」問題，嚴重影響國人食安，政府應該嚴格把關，否則不僅影響肉品市場的消費，更影響整個畜牧產業。而中央政府補助3億元給進口豬肉，將削弱國產豬的競爭力，若能把補助經費用在冷凍，讓國產畜牧業蓬勃發展，才能保護本土的產業。

晚間侯友宜到鹿港出席全台吳姓宗親會懇親大會，第4度提到本產豬肉危機，他表示以前當警察時爸爸在市場賣豬肉，自己從小在菜市場長大，看到養豬原料貴、豬農被剝削、豬隻很難賣，加上美國豬洗產地，導致民眾不敢買豬肉，從上游的養豬戶到下游的豬肉攤都唉唉叫，心裡很難過，消費者也吃得不安心，人民生活和以前相比只有更艱苦，自己若能當選，一定做好公平正義，讓人民過好日子。

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