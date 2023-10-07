「美豬吞下肚人民很驚惶」　豬肉攤之子侯友宜籲政府守住食安

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侯友宜問她灌香腸是否都用本產豬肉？老闆娘秒回「當然！我不用進口豬！」並說別人如何賣豬肉她不清楚，但老顧客都是因為「我信任妳」向她買肉。
侯友宜在第3站台中后里受訪時表示，進口的美豬被洗產地變成加豬、英豬，也無標示是否含萊劑，已引起人民驚惶，連市場賣國產豬肉的阿姨都受波及。人民信任政府，政府卻連簡單的標示問題都無法解決！農業政策不是只有撒幣政策，如何讓產銷平衡、通路走到國際化，都是農民最在意的。
下午侯友宜在彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳陪同下，前往彰化縣芳苑鄉的畜牧場關心養豬產業。養豬協會理事長陳筆輝指出，國產養豬產業逐年萎縮，先前中央政府為穩定豬價，花3億元補助進口豬肉，他建議把經費用在冷凍國產豬，政府卻說「怕消費者買不到豬肉，會造成跟蛋一樣風暴」，根本是本末倒置，應該先凍存、不夠再釋出，不僅能平穩豬價，還可以讓國人買到好的國產豬。
侯友宜表示，現在出現「進口豬肉洗產地」問題，嚴重影響國人食安，政府應該嚴格把關，否則不僅影響肉品市場的消費，更影響整個畜牧產業。而中央政府補助3億元給進口豬肉，將削弱國產豬的競爭力，若能把補助經費用在冷凍，讓國產畜牧業蓬勃發展，才能保護本土的產業。
晚間侯友宜到鹿港出席全台吳姓宗親會懇親大會，第4度提到本產豬肉危機，他表示以前當警察時爸爸在市場賣豬肉，自己從小在菜市場長大，看到養豬原料貴、豬農被剝削、豬隻很難賣，加上美國豬洗產地，導致民眾不敢買豬肉，從上游的養豬戶到下游的豬肉攤都唉唉叫，心裡很難過，消費者也吃得不安心，人民生活和以前相比只有更艱苦，自己若能當選，一定做好公平正義，讓人民過好日子。