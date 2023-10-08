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寒露今報到！4生肖「易生病」做這事災厄降　食衣住行禁忌一次看

▲24節氣中的寒露明（8）晚報到，氣溫降變得更低，命理師楊登嵙提醒，虎、兔、馬、狗4生肖抵抗力較差易生病，不要常去醫院探病，以免替人受災厄。（示意圖／取自Pexels）
▲24節氣中的寒露明（8）晚報到，氣溫降變得更低，命理師楊登嵙提醒，虎、兔、馬、狗4生肖抵抗力較差易生病，不要常去醫院探病，以免替人受災厄。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

24節氣中的寒露明（8）晚9時16分報到，氣溫將變得更低！命理師楊登嵙提醒，虎、兔、馬、狗4生肖抵抗力較差，容易生病，要多注意生活飲食衛生，適量做運動健身，不要常去醫院探病，以免替人受災厄。此外，楊登嵙也從食衣住行育樂等六面向，完整整理寒露禁忌，提醒5種食物要少吃，以免耗氣傷陰。

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一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉。」楊登嵙提醒，特別是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，寒露時節尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。這個時候不要再穿夏季的涼鞋了，以免「寒從足生」，而應穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。

▲寒露容易出現呼吸道症狀，中醫師親曝養生之道，怯寒補氣遠離疾病。（示意圖／取自unsplash）
▲楊登嵙提醒，寒露來臨後，虎、兔、馬、狗4生肖在這半個月內抵抗力較差，容易生病。（示意圖／取自unsplash）
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1、不喝冷飲。
2、少吃或不吃含鹽量較高的食物，如鹹菜、醬菜、筍乾、鹹肉等鹹食。
3、少食辛辣之品，如辣椒、生薑、蔥、蒜類，因過食辛辣宜傷人體陰精。
4、不宜多喝含氣飲料，包括汽水、啤酒等。
5、慎喝涼茶，上班族工作繁忙，經常熬夜，到了寒露時節，由於天氣變化大，容易出現口舌乾燥、牙齦腫痛等「上火」的症狀，喝涼茶則會加重「秋燥」的症狀，耗氣傷陰。

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1、不要再穿夏季的涼鞋了，以免「寒從足生」，而應穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。
2、低溫會使血壓升高，導致腦血管破裂，寒冷會使血液粘稠度增高，促使血栓形成，故而需要注意保暖，時時提防。
3、不要經常赤膊露身以防涼氣侵入體內。

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寒露節氣寒氣襲人，既要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。

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寒露起宜早睡早起，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。保證睡眠充足，注意勞逸結合。秋天適當早起，可減少血栓形成的機會，起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。

▲寒露降臨後，適度的運動可讓身體更健康。（示意圖／取自Pexels）
▲寒露降臨後，適度的運動可讓身體更健康。（示意圖／取自Pexels）
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可根據個人情況選擇不同的運動項目進行鍛鍊，但開始時強度不宜太大，應逐漸增加運動量，如果過度運動，會增加人體的疲憊感，反而不利於身體恢復。秋遊也一種好的活動，既可調節精神又可強身健體，可貼近大自然，又能收斂心神，也可達到鍛鍊的目的。

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寒露後日光照射時間減少，天氣漸冷，風起葉落，容易讓人出現情緒不穩，多愁善感的憂鬱心情。宜郊遊、遠足、賞秋菊，登高眺遠或邀友小聚會，這些都可避免清秋落寞的心理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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