寒露先備戰冬天！中醫教「2養生神招」：解決手腳冰冷、疲勞嗜睡
今（8）日迎接寒露，明悅中醫診所朱益智醫師提醒，寒露後天氣逐漸轉涼，但又時不時遇到秋老虎發威，要特別避免吹風，並且注重腳踝、小腹的保暖，在寒冬到來前增加身體抵抗力。尤其寒露時節開始後，可以多「按摩小腿內側」、「泡腳」顧好脾肝腎，血液運作更順暢，就可以避免冬季來臨手腳冰冷、活動力降低嗜睡。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱益智指出，寒露後大氣層濕度增加，天氣陰涼、濕冷，再加上時有秋老虎等劇烈溫差出現，容易出現腸胃不平衡上吐下瀉、呼吸道問題，尤其是寒露後要避免「吹風」，讓不平衡的能量進入身體，導致不適症狀加重，不可露出「小腹」、「腳踝」，小腹是丹田所在之處，也是身體的元氣源頭，而腳是第二顆心臟，若是腳部受涼會降低抵抗力，當天氣逐漸進入冬後後，也會更容易得到風寒。
建議迎接寒露時節後，可以多泡腳提高身體代謝，約使用40度至42度的水溫，並且浸泡到小腿肚的一半，早晚不拘，可以在泡腳水中加入鹽巴，讓水的滲透壓變高，除了加強提高代謝的效果外，還可以把皮表的濕氣帶出體外，解決腳氣問題，加入鹽巴建議浸泡5至10分鐘即可；若是在泡腳水中加入中藥材、足浴包，像是當歸、香茅，則建議浸泡15至20分鐘。
朱益智建議，趁著寒露也可以多按摩小腿內側，也就是小腿內側骨頭的邊緣位置，若是按了容易感覺到酸疼，就是冬季容易手腳冰朗、活動力降低，容易腹瀉軟便的警訊。透過多按摩小腿內側可以拉高身體機能，提升脾胃系統，增加身體面對寒涼的抵抗力，沒事就可以用手單點按壓，在加壓不放，從膝蓋處往腳踝處下滑，也可搭配溫性的椰子按摩油，或者使用按摩工具。
最後醫師也提醒，寒露時節逐漸轉涼且氣壓低、濕度高，要避免身體受寒，因此冷氣溫度不要調太低，主要是室內可以開除濕機，將濕度維持在65％至70％，由於寒露乾濕不平衡的狀況，若是體內濕氣過重，會導致胸悶、腸胃不適等症狀。若是寒露時節到霜降前，有眼睛不適、發紅的症狀，可以喝菊花茶搭配枸杞，顧肝養腎。