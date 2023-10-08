汪小菲揪老爸來台！S媽陪吃台菜樂融融 粉絲心疼：張蘭情何以堪
汪小菲與前妻大S前年離婚後，與前丈母娘S媽依舊保持良好關係，最近趁著中國國慶十一假期，他帶爸爸汪璽來台旅遊，也與S媽一起碰面品嘗欣葉台菜，曾被撮合第二春的S媽與汪爸笑容滿面，聚會心情不錯，汪小菲開心表示「我們都是其樂融融的」，讓網友忍不住心疼他的親媽張蘭，戲稱「蘭姐情何以堪？」、「感覺張蘭遲早要被汪小菲氣死」！
記者江芷稜／綜合報導
S媽接受王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪時，曾透露當年大S嫁汪小菲時，自己陪女兒到北京住，因汪璽和張蘭已經離異，大S甚至想撮合公公和母親再婚，為的就是想讓她在北京待久一點，儘管最後大S和汪小菲離婚，S媽依舊疼愛前女婿，「不管怎樣小菲我還是很愛他，長得又高又帥，我說我年輕還捨不得呢！」
儘管汪小菲、大S官司不斷，與前丈母娘卻是關係交好，汪小菲昨晚在抖音平台分享影片，開心表示特別帶爸爸來吃欣葉台菜，鏡頭一轉，旁邊竟是笑容滿面的S媽，汪小菲說：「我們都其樂融融的，我們都特別開心，他們倆4年沒見了」，S媽親切搭著汪爸肩膀入鏡，看著對方害羞打招呼，笑說：「汪哥，你也太客氣了吧！」汪小菲還跟S媽說：「咱們後天再約喔！」S媽熱情回應：「大家開心、平安。」氣氛非常融洽。
大S前天過47歲生日，汪小菲無緣幫前妻慶生，帶著爸爸、S媽一起吃飯，特殊操作讓旁人看不懂，尤其是張蘭與S媽關係交惡，對於大S有意介紹前夫給S媽似乎頗有怨言，大批網友心疼張蘭的處境，質疑「這波是什麼操作？」、「你媽知道了會怎麼樣」、「蘭姊會被氣死」，也有人稱讚S媽情商高，願意陪前女婿吃飯，「我是真佩服S媽有大智慧」、「春梅真是個偉大的媽媽」。