「全台最有錢YTR」炸雞店廢油疑倒水溝 Toyz抓包！網灌爆1星負評
人稱「全台最有錢YTR」的YouTuber超哥，日前才在YouTube頻道自爆「這個月花了1000萬元買雪茄」，未料超哥旗下連鎖炸雞店，卻被前電競選手Toyz（劉偉健）踢爆，新竹分店的炸雞店員疑似將廢油倒入水溝。Toyz踢爆影片短短15小時觀看次數已破42萬次，網友湧入炸雞店留下1星負評，但店家回應「廢油回收能賣錢，都有回收及記錄」，澄清是倒清洗的水而非廢油。
記者徐銘穗/綜合報導
Toyz日前試吃超派炸雞新竹店的招牌炸雞、全家桶等4品項，試吃桌就擺在炸雞店正對面馬路邊。沒想到，試吃影片拍攝仍在進行，背景卻意外拍攝到一名炸雞店員工拿著一個大鍋子從店裡走出，一直走到店旁的暗巷，離開暗巷後，原本雙手抱的桶子改用單手拿，「似乎變空了」。
隨後，攝影師到炸雞店旁巷子內查看，這才發現水溝蓋上有油渣及薯條等。網友看完紛紛留言，「真正的血流成河，最老實的美食節目」、「這集真的超派，最後竟然還有彩蛋我的天，矮靈哥真的派」、「難吃超哥可以解釋說是口味不同，但亂倒廚餘就逃不掉了吧」。
不少網友在看了Toyz影片後，在當事炸雞店Google評論留下1星負評，但店家回應「廢油回收能賣錢，都有回收及記錄」，澄清是倒清洗的水而非廢油。截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得超派炸雞、超哥相關回應。