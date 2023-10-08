詹雅雯放棄治療！醫揭帕金森氏症3徵兆 不是手抖都是帕金森氏症
56歲金曲獎台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症3年，因左腦中度萎縮，出現手抖、嘴巴不協調等症狀，一度爆瘦剩42公斤，原先一直給外界積極治療印象的她，昨（7）卻透露決定採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症，引發關注。醫公開帕金森氏症3大徵兆是顫抖、僵硬、動作慢，但不是所有手抖都是帕金森氏症。而62歲的好萊塢資深影星米高福克斯（Michael J. Fox）已與帕金森氏症共存超過30年。
記者徐銘穗/綜合報導
米高福克斯是經典電影《回到未來》系列男主角，他在在1991年、30歲時被診斷罹患「早發性帕金森氏症」，隨後創建「米高福克斯基金會」（The Michael J. Fox Foundation）幫助資助研究帕金森氏症治療。
不過，今年４月，米高福克斯接受《CBS Sunday Morning》採訪，說道「你並不會死於帕金森氏症，而是伴隨著帕金森氏症死去」，坦言一直在思考它的死亡率，認為自己活不過80歲。事實上，全台灣帕金森氏症患者已超過7萬人，藝人方岑也是病友，已故音樂家李泰祥及抗議天王柯賜海也曾罹患此症。
有「台灣帕金森之父」之稱的神經科診所院長陸清松曾受訪表示，「顫抖、僵硬、動作慢，是帕金森病3大徵兆」，顫抖是指靜態性顫抖，也就是人在靜止不動的狀態下身體不由自主顫抖，「這三種情況如果出現兩種而且單邊出現，就要懷疑是帕金森病。」而這3種徵兆反應在身體上，則是出現面具臉、手腳顫抖、背部僵硬身體前傾像鞠躬、走路時手擺動少、步態不穩、寫字愈來愈小等症狀。
《Heho健康》報導，東馬偕紀念醫院神經科主治醫師方大瑋指出，並非所有的顫抖症狀都是巴金森氏症。更常見的原因可能是，如低血糖、甲狀腺功能異常引發的生理性震顫，平時不易被察覺，或是原發性震顫、小腦性震顫，甚至是接觸砷、汞等重金屬引起的震顫。
台大醫院巴金森症暨動作障礙醫療中心公開資訊曾指出，罹患典型巴金森氏病初期，以適度的運動搭配藥物治療，基本上可以維持患者10到15年獨立正常的生活，不必依賴他人的協助。