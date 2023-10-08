雙十國慶連假「最美社區」在高雄 媲美桃園國旗屋！密集恐懼注意
雙十國慶倒數，往年一到十月，主要幹道必然掛滿國旗，然而近年國旗被指因安全等因素考量，逐漸「被消失」。不過，有網友觀察，在高雄果貿社區驚見國旗旗海飄揚景象，讚是「連假最美的社區」，有人感嘆國慶期間旗海景象愈來愈少見，「台灣人真奇怪，對自己國家的認同感真的很低」，但也有人直呼：「撇開政治立場，這樣掛確實挺難看的。」提醒密集恐懼症者慎入。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「路上觀察學院」社團分享4張高雄果貿社區廣場掛滿國旗、旗海飄揚的照片，只見照片中從兩幢建物物約3樓頂高處，筆直拉直掛滿小國旗的繩索，讓旗海橫貫在社區廣場上空，靠近建築物兩側還各有兩道旗海繩垂直交錯，站在廣場抬頭往上看，天空滿是國旗。
貼文引發討論，有網友感嘆「去了國外，很多國家其實國慶日也會擺這麼多國旗，台灣人真奇怪，對自己國家的認同感真的很低」，但不少人直說「華國美學」、「撇開各種政治立場，這樣掛確實挺難看的」，認為該處國旗掛法有如加油站掛旗風格，密集恐懼症者慎入。
此外，桃園忠貞新村「國旗屋」老闆張老旺連續第29年自掏腰包辦理升旗典禮，今年移師中壢龍江市民活動中心舉辦，周邊掛滿1.8萬面國旗飄揚。今年83歲的張老旺是異域孤軍後代來台，他以「國旗至上」敘述自己至台灣11歲念小學，聽到國歌升旗都立正站好，希望大家珍惜愛國情操。
事實上，十月國慶台灣街頭已愈來愈少見懸掛國旗，據悉是為安全與尊敬國旗考量。近年國旗能見度也常在國慶時被拿出來討論，前總統馬英九不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，質疑「中華民國不見了」，拒絕參加今年國慶大典。蔡英文則在臉書秀出巨幅國旗回應。