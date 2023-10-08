飛韓國玩像沒出國！他見當地街景「復刻台灣」 行家駁：時間不對
台灣近期接連迎來中秋、國慶連假，許多民眾也安排了出國旅遊行程，韓國、日本更是台灣旅客的首選。不過有民眾分享自己在韓國當地拍下的街景照，認為與台灣的街景幾乎相同，完全沒有出國的感覺，貼文也引發熱議，也有行家表示：「時間點不對」。
記者潘毅/綜合報導
日前有一位網友在臉書社團《爆廢公社二館》上，分享自己前往韓國拍下的街景照，但只見道路兩側都是韓文招牌，以及在半空中錯綜複雜的電線，而柏油路則有不平整的補丁痕跡，也讓他不禁想喊：「去韓國總覺得好像沒出國」。
圖文曝光後，隨即引發不少曾去過韓國的台灣旅客共鳴回應「真的真的！韓國太多街景巷弄真的跟台灣太像太像了」、「記得第一次去韓國，下了飛機，不就第二個台灣」、「那個柏油路很有親切感」、「釜山更像高雄」、「我也有這種感覺，好像回到台北市」。
但也有部分多次赴韓的內行旅客解釋「去錯時間了啊～韓國要下雪的時候去」、「有啊！飲食習慣就很不一樣了」、「路上行人的穿搭風格還是有差」、「韓國當然是女生比較愛去的，冬天滑雪比日本便宜很多，四季分明、景色明確，冬天該冷就冷，秋天銀杏非常美，時尚設計小品牌也不少，小店很多很好踩店，很好逛」。